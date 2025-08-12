пред 15 часа
Големи пожари ја зафатија Црна Гора, а Туркије ги вложува сите дипломатски напори за надеж во Газа
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме вторник 12 август
Црна Гора побара помош од НАТО за гаснење на пожарот
Во Хрватска почна тестирањето на турските дронови „Бајрактар ТБ2“
Грета Тунберг: Повторно ќе се обидеме да ја разбиеме блокадата на Газа
Трамп ги одложи новите царини за Кина за уште 90 дена
Ердоган: Туркије ги мобилизираше сите ресурси и дипломатски напори за Газа
