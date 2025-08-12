ПОЛИТИКА
Дневни блиц вести 12.08.2025
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме вторник 12 август
Големи пожари ја зафатија Црна Гора, а Туркије ги вложува сите дипломатски напори за надеж во Газа

Препорачано

  • Црна Гора побара помош од НАТО за гаснење на пожарот

  • Во Хрватска почна тестирањето на турските дронови „Бајрактар ТБ2“

  • Грета Тунберг: Повторно ќе се обидеме да ја разбиеме блокадата на Газа

  • Трамп ги одложи новите царини за Кина за уште 90 дена

  • Ердоган: Туркије ги мобилизираше сите ресурси и дипломатски напори за Газа

ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
