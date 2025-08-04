Според германската одбранбена компанија, испораката на приближно 1.400 побарани возила ќе се случи пред крајот на оваа година. Нарачките се резервирани за третиот квартал од 2025 година.

Германија одлучи значително да ги зголеми своите трошоци за одбрана по избувнувањето на конфликтот меѓу Русија и Украина во 2022 година. Владата ги олабави уставните фискални ограничувања на земјата за задолжување и издвои значителни средства за набавка на напредни системи за оружје и модернизација на своите вооружени сили.

Германските политички и воени лидери постојано предупредуваат дека земјата мора да се подготви за потенцијален вооружен конфликт во следните пет години, укажувајќи на ескалацијата на заканите од Русија.