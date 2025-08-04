ПОЛИТИКА
1 мин читање
Германија нарачува 1.400 воени возила за зајакнување на одбранбените капацитети
Според германската одбранбена компанија РММВ, испораката на приближно 1.400 побарани возила ќе се случи пред крајот на оваа година. Нарачките се резервирани за третиот квартал од 2025 година
Германија нарачува 1.400 воени возила за зајакнување на одбранбените капацитети / Reuters
4 август 2025

Германија нарача речиси 1.400 воени логистички возила за модернизација на Бундесверот, своите вооружени сили.

Одбранбената компанија „Рајнметал“ соопшти дека нарачката од 770 милиони евра вклучува напредни воени логистички возила дизајнирани за транспорт на оружје и опрема преку предизвикувачки терен.

„Како сигурен партнер на Бундесверот, со задоволство испорачуваме дополнителни возила и со тоа придонесуваме за мобилноста и оперативната подготвеност на вооружените сили“, изјави Андре Бартел, претседател на Управниот одбор на „Рајнметал МАН воени возила“ (РММВ).

Според германската одбранбена компанија, испораката на приближно 1.400 побарани возила ќе се случи пред крајот на оваа година. Нарачките се резервирани за третиот квартал од 2025 година.

Германија одлучи значително да ги зголеми своите трошоци за одбрана по избувнувањето на конфликтот меѓу Русија и Украина во 2022 година. Владата ги олабави уставните фискални ограничувања на земјата за задолжување и издвои значителни средства за набавка на напредни системи за оружје и модернизација на своите вооружени сили.

Германските политички и воени лидери постојано предупредуваат дека земјата мора да се подготви за потенцијален вооружен конфликт во следните пет години, укажувајќи на ескалацијата на заканите од Русија.

