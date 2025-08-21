ТУРКИЈЕ
3 мин читање
Над 100 исламски научници од 50 земји на конференција за Газа во Истанбул
Повеќе од 2,5 милиони луѓе во Газа се подложени на целосен геноцид, нагласи Караташ, додавајќи дека светот во моментов се соочува со една од најтешките катастрофи во модерната, па дури и човечката историја
Над 100 исламски научници од 50 земји на конференција за Газа во Истанбул
Над 100 исламски научници од 50 земји на конференција за Газа во Истанбул / AA
21 август 2025

Во турската метропола Истанбул ќе се одржи осумдневна конференција, која ќе започне во петок, на која ќе се дискутира за геноцидната војна на Израел во Газа, како и за исламските и хуманитарните одговорности во услови на најлошата катастрофа во модерната историја, јавува Анадолу.

Конференцијата „Исламска и хуманитарна одговорност: Газа“, организирана од Меѓународната унија на муслимански научници (ИУМС) и Фондацијата за исламски научници во Туркије, треба да започне во петок во Истанбул, изјави Мустафа Караташ, член на одборот на Фондацијата, на прес-конференција.

Повеќе од 2,5 милиони луѓе во Газа се подложени на целосен геноцид, нагласи Караташ, додавајќи дека светот во моментов се соочува со една од најтешките катастрофи во модерната, па дури и човечката историја.

Тој истакна дека регионот е нападнат со смртоносно оружје, блокиран за храна и вода и оставен на болести и глад.

„За прв пат во историјата, пред очите на светот, ционистичка терористичка влада спроведува деклариран план за целосно уништување на муслиманското население“, рече Караташ.

„Не остави ниту една џамија, ниту црква, ниту една болница и училиште недопрени. Домовите, камповите и сите аспекти на животот се уништени, бришејќи ги трагите на човештвото. Газа не е претворена во животен простор, туку речиси во место на смртта.“

„Нивните злосторства не се ограничени само на Газа. Со отворено прогласување на лажниот и грешен проект за експанзија, „Голем Израел“, тие ја објавија својата цел да заземат повеќе од само арапски и исламски територии, заканувајќи се на Јордан, Египет и бројни други земји.“

Караташ нагласи дека претстојната конференција има за цел да се осврне на овие прашања.

„Заедно со Меѓународната унија на муслимански научници, Фондацијата за исламски научници и посветена и искрена група научници, ќе одржиме голема, еднонеделна конференција насловена како „Исламска и хуманитарна одговорност: Газа“, на која ќе учествуваат над 100 авторитетни исламски научници од повеќе од 50 земји.“

Препорачано

„Целта на конференцијата е да се каже вистината, да се исполнат нашите религиозни и историски одговорности и да се каже дека Газа не е само палестинско прашање, туку заедничка и праведна кауза за целиот Уммет и човештвото.“

Исламскиот свет и човештвото никогаш нема да ги прифати злосторствата во Газа

Караташ додаде дека конференцијата има за цел да го мобилизира исламскиот свет и целото човештво за запирање на нападите, да отвори хуманитарни коридори и да ја достави целата потребна помош на достоинственото население на Газа.

Конференцијата ќе започне во петок со декларација и протест од страна на научниците во џамијата Ејуп Султан, по што ќе следат протоколарни говори од челниците на делегациите во сабота.

Од недела до следниот четврток ќе се одржат 18 паралелни работилници за клучни прашања во Палестина.

Конференцијата ќе заврши на 29 август, со финална декларација прочитана по петочната молитва во Големата џамија Аја Софија.

Караташ нагласи дека исламскиот свет и целото човештво никогаш нема да ги прифатат злосторствата во Газа.

„Нашата конференција ќе работи со полна сила за да го зголеми општествениот и политичкиот притисок со цел да се обезбеди итна помош, да се отворат граничните премини и да им се достави помош на нашите гладни браќа и сестри заробени со опсадата во Газа“, рече тој.

Претседателот на Меѓународната унија на муслимански научници, Али Мухидин ал-Карадаги, го прочита арапскиот текст од соопштението за медиумите.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us