Во турската метропола Истанбул ќе се одржи осумдневна конференција, која ќе започне во петок, на која ќе се дискутира за геноцидната војна на Израел во Газа, како и за исламските и хуманитарните одговорности во услови на најлошата катастрофа во модерната историја, јавува Анадолу.
Конференцијата „Исламска и хуманитарна одговорност: Газа“, организирана од Меѓународната унија на муслимански научници (ИУМС) и Фондацијата за исламски научници во Туркије, треба да започне во петок во Истанбул, изјави Мустафа Караташ, член на одборот на Фондацијата, на прес-конференција.
Повеќе од 2,5 милиони луѓе во Газа се подложени на целосен геноцид, нагласи Караташ, додавајќи дека светот во моментов се соочува со една од најтешките катастрофи во модерната, па дури и човечката историја.
Тој истакна дека регионот е нападнат со смртоносно оружје, блокиран за храна и вода и оставен на болести и глад.
„За прв пат во историјата, пред очите на светот, ционистичка терористичка влада спроведува деклариран план за целосно уништување на муслиманското население“, рече Караташ.
„Не остави ниту една џамија, ниту црква, ниту една болница и училиште недопрени. Домовите, камповите и сите аспекти на животот се уништени, бришејќи ги трагите на човештвото. Газа не е претворена во животен простор, туку речиси во место на смртта.“
„Нивните злосторства не се ограничени само на Газа. Со отворено прогласување на лажниот и грешен проект за експанзија, „Голем Израел“, тие ја објавија својата цел да заземат повеќе од само арапски и исламски територии, заканувајќи се на Јордан, Египет и бројни други земји.“
Караташ нагласи дека претстојната конференција има за цел да се осврне на овие прашања.
„Заедно со Меѓународната унија на муслимански научници, Фондацијата за исламски научници и посветена и искрена група научници, ќе одржиме голема, еднонеделна конференција насловена како „Исламска и хуманитарна одговорност: Газа“, на која ќе учествуваат над 100 авторитетни исламски научници од повеќе од 50 земји.“
„Целта на конференцијата е да се каже вистината, да се исполнат нашите религиозни и историски одговорности и да се каже дека Газа не е само палестинско прашање, туку заедничка и праведна кауза за целиот Уммет и човештвото.“
Исламскиот свет и човештвото никогаш нема да ги прифати злосторствата во Газа
Караташ додаде дека конференцијата има за цел да го мобилизира исламскиот свет и целото човештво за запирање на нападите, да отвори хуманитарни коридори и да ја достави целата потребна помош на достоинственото население на Газа.
Конференцијата ќе започне во петок со декларација и протест од страна на научниците во џамијата Ејуп Султан, по што ќе следат протоколарни говори од челниците на делегациите во сабота.
Од недела до следниот четврток ќе се одржат 18 паралелни работилници за клучни прашања во Палестина.
Конференцијата ќе заврши на 29 август, со финална декларација прочитана по петочната молитва во Големата џамија Аја Софија.
Караташ нагласи дека исламскиот свет и целото човештво никогаш нема да ги прифатат злосторствата во Газа.
„Нашата конференција ќе работи со полна сила за да го зголеми општествениот и политичкиот притисок со цел да се обезбеди итна помош, да се отворат граничните премини и да им се достави помош на нашите гладни браќа и сестри заробени со опсадата во Газа“, рече тој.
Претседателот на Меѓународната унија на муслимански научници, Али Мухидин ал-Карадаги, го прочита арапскиот текст од соопштението за медиумите.