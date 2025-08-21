Во турската метропола Истанбул ќе се одржи осумдневна конференција, која ќе започне во петок, на која ќе се дискутира за геноцидната војна на Израел во Газа, како и за исламските и хуманитарните одговорности во услови на најлошата катастрофа во модерната историја, јавува Анадолу.

Конференцијата „Исламска и хуманитарна одговорност: Газа“, организирана од Меѓународната унија на муслимански научници (ИУМС) и Фондацијата за исламски научници во Туркије, треба да започне во петок во Истанбул, изјави Мустафа Караташ, член на одборот на Фондацијата, на прес-конференција.

Повеќе од 2,5 милиони луѓе во Газа се подложени на целосен геноцид, нагласи Караташ, додавајќи дека светот во моментов се соочува со една од најтешките катастрофи во модерната, па дури и човечката историја.

Тој истакна дека регионот е нападнат со смртоносно оружје, блокиран за храна и вода и оставен на болести и глад.

„За прв пат во историјата, пред очите на светот, ционистичка терористичка влада спроведува деклариран план за целосно уништување на муслиманското население“, рече Караташ.

„Не остави ниту една џамија, ниту црква, ниту една болница и училиште недопрени. Домовите, камповите и сите аспекти на животот се уништени, бришејќи ги трагите на човештвото. Газа не е претворена во животен простор, туку речиси во место на смртта.“

„Нивните злосторства не се ограничени само на Газа. Со отворено прогласување на лажниот и грешен проект за експанзија, „Голем Израел“, тие ја објавија својата цел да заземат повеќе од само арапски и исламски територии, заканувајќи се на Јордан, Египет и бројни други земји.“

Караташ нагласи дека претстојната конференција има за цел да се осврне на овие прашања.

„Заедно со Меѓународната унија на муслимански научници, Фондацијата за исламски научници и посветена и искрена група научници, ќе одржиме голема, еднонеделна конференција насловена како „Исламска и хуманитарна одговорност: Газа“, на која ќе учествуваат над 100 авторитетни исламски научници од повеќе од 50 земји.“