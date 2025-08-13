13 август 2025
Големи пожари го зафатија регионот, а Европа се заканува со нови санкции за Иран.
Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме среда 13 август.
Препорачано
Една жртва и десетина повредени во пожарите во Албанија
Русија ја обвини Украина за диверзии пред самитот Трамп-Путин на Алјаска
Уапсени демонстранти на протестот за поддршка на Газа во Њујорк
Над 20 припадници на мексиканските картели екстрадирани во САД
Е3: Враќање на санкциите за Иран ако не продолжат нуклеарните преговори
Тоа е сѐ за денешните блиц вести. За повеќе посетете нѐ на macedonian.trtbalkan.com