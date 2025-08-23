Откако Лидс го ангажираше фудбалерот на Милан, Ноа Окафор, за 18 милиони фунти, вкупната потрошувачка на клубовите од Премиер лигата ова лето достигна рекордни 2,37 милијарди фунти, објави Би-Би-Си.

Вкупната потрошувачка на премиерлигашките клубови го надмина рекордот од 2,36 милијарди фунти поставен во летото 2023 година. Шест клубови ги урнаа сопствените рекорди. Меѓу нив, Брентфорд потроши 42,5 милиони фунти за Буркинабе Данг Уатара од Борнмут, додека Борнмут плати 34,6 милиони фунти за Бафоде Дијаките.

Новопромовираните премиерлигаши Барнли и Сандерленд, платија 25 милиони фунти за Лесли Угочуква и 26 милиони фунти за Хабиб Џара.