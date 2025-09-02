ПОЛИТИКА
1 мин читање
Јужна Кореја: Околу 2.000 севернокорејски војници испратени во Русија загинале во борбите со Украина
Националната разузнавачка служба објави дека Пјонгјанг планира да испрати дополнителни 6.000 војници во Русија како дел од третото распоредување на севернокорејските трупи, додека околу 1.000 борбени инженери веќе пристигнале во Русија
Јужна Кореја: Околу 2.000 севернокорејски војници испратени во Русија загинале во борбите со Украина
Од октомври минатата година, Северна Кореја испрати околу 13.000 војници и оружје за поддршка на воените напори на Русија / Reuters
2 септември 2025

Националната разузнавачка служба (НИС) на Јужна Кореја процени дека околу 2.000 севернокорејски војници испратени во Русија за учество во војната со Украина загинале, изјавија јужнокорејските пратеници Парк Сун-вон и Ли Сеонг-квен.

НИС објави дека Пјонгјанг планира да испрати дополнителни 6.000 војници во Русија како дел од третото распоредување на севернокорејските трупи, додека околу 1.000 борбени инженери веќе пристигнале во Русија, пренесува Џонхап.

Се наведува дека постојните трупи се стационирани во „задниот дел од фронтот како резервна сила“, што укажува на можноста за промена на раководството меѓу испратените трупи.

Препорачано

„Северна Кореја откри дека претрпела околу 350 смртни случаи во првата и втората рунда распоредувања, додека НИС пријави најмалку 600 смртни случаи на брифинг до Парламентарниот комитет за разузнавање во април“, рече Ли.

Од октомври минатата година, Северна Кореја испрати околу 13.000 војници и оружје за поддршка на воените напори на Русија, додаде јужнокорејската новинска агенција.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us