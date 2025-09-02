Националната разузнавачка служба (НИС) на Јужна Кореја процени дека околу 2.000 севернокорејски војници испратени во Русија за учество во војната со Украина загинале, изјавија јужнокорејските пратеници Парк Сун-вон и Ли Сеонг-квен.

НИС објави дека Пјонгјанг планира да испрати дополнителни 6.000 војници во Русија како дел од третото распоредување на севернокорејските трупи, додека околу 1.000 борбени инженери веќе пристигнале во Русија, пренесува Џонхап.

Се наведува дека постојните трупи се стационирани во „задниот дел од фронтот како резервна сила“, што укажува на можноста за промена на раководството меѓу испратените трупи.