Војската на Јужна Кореја во среда соопшти дека завршила со отстранувањето на пропагандните звучници поставени по должината на границата со Северна Кореја, во потег насочен кон намалување на меѓукорејските тензии.

Околу 20 звучници инсталирани во граничните области беа отстранети до вторник попладне, речиси еден ден откако војската почна да ги отстранува, објави новинската агенција Јонхап, повикувајќи се на воени претставници.

Во вторник, војската соопшти дека Северна Кореја не покажала знаци дека ќе ги отстрани своите звучници откако Јужна Кореја почна да ги отстранува своите.