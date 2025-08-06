Војската на Јужна Кореја во среда соопшти дека завршила со отстранувањето на пропагандните звучници поставени по должината на границата со Северна Кореја, во потег насочен кон намалување на меѓукорејските тензии.
Околу 20 звучници инсталирани во граничните области беа отстранети до вторник попладне, речиси еден ден откако војската почна да ги отстранува, објави новинската агенција Јонхап, повикувајќи се на воени претставници.
Во вторник, војската соопшти дека Северна Кореја не покажала знаци дека ќе ги отстрани своите звучници откако Јужна Кореја почна да ги отстранува своите.
Сепак, од јуни, Северна Кореја ги прекина и своите кампањи за емитување бучава кон јужниот сосед.
Овој потег доаѓа помалку од два месеци откако претседателот Ли Џе Мјунг нареди прекин на емитувањето од звучниците во граничните области како дел од напорите за подобрување на односите со Северна Кореја.
Јужна Кореја ја обнови својата пропагандна кампања преку звучници во јуни минатата година, за прв пат по шест години, како одговор на постојаното лансирање балони со ѓубре испратени од Северна Кореја преку строго чуваната граница.