ПОЛИТИКА
1 мин читање
Јужна Кореја ги отстрани звучниците по должината на границата со Северна Кореја
Овој потег доаѓа помалку од два месеци откако претседателот Ли Џе Мјунг нареди прекин на емитувањето на пропагадна кампања од звучниците во граничните области како дел од напорите за подобрување на односите со Северна Кореја
Јужна Кореја ги отстрани звучниците по должината на границата со Северна Кореја
Северна Кореја ги прекина во јуни своите кампањи за емитување бучава кон југот, но не ги отстрани звучниците / AP
6 август 2025

Војската на Јужна Кореја во среда соопшти дека завршила со отстранувањето на пропагандните звучници поставени по должината на границата со Северна Кореја, во потег насочен кон намалување на меѓукорејските тензии.

Околу 20 звучници инсталирани во граничните области беа отстранети до вторник попладне, речиси еден ден откако војската почна да ги отстранува, објави новинската агенција Јонхап, повикувајќи се на воени претставници.

Во вторник, војската соопшти дека Северна Кореја не покажала знаци дека ќе ги отстрани своите звучници откако Јужна Кореја почна да ги отстранува своите.

recommended

Сепак, од јуни, Северна Кореја ги прекина и своите кампањи за емитување бучава кон јужниот сосед.

Овој потег доаѓа помалку од два месеци откако претседателот Ли Џе Мјунг нареди прекин на емитувањето од звучниците во граничните области како дел од напорите за подобрување на односите со Северна Кореја.

Јужна Кореја ја обнови својата пропагандна кампања преку звучници во јуни минатата година, за прв пат по шест години, како одговор на постојаното лансирање балони со ѓубре испратени од Северна Кореја преку строго чуваната граница.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us