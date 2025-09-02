ПОЛИТИКА
2 мин читање
Бесент: САД размислува за нови санкции врз Русија
По самитот со Путин во Алјаска на 15 август, Трамп рече дека ќе знае во рок од „две недели“ дали може да се постигне напредок кон завршување на војната меѓу Русија и Украина, а истовремено алудираше на можни санкции против Москва
Бесент: САД размислува за нови санкции врз Русија
Бесент: САД размислува за нови санкции врз Русија / AP
2 септември 2025

Американскиот министер за финансии Скот Бесент изјави дека „сите опции се на маса“ додека администрацијата на Трамп размислува за нови санкции кон Русија поради нејзиното континуирано бомбардирање на украинските градови.

Бесент ги даде овие забелешки во ексклузивно интервју за „Фокс њуз“, кога беше прашан за потенцијални мерки против Москва.

„Рускиот претседател Путин, од историскиот состанок во Анкориџ, од телефонскиот повик, кога европските лидери и украинскиот претседател Зеленски беа во Белата куќа следниот понеделник, направи спротивното од тоа што го спроведе она што наговести дека сака да го направи. Всушност, тој, на презирен, презирен начин, го засили бомбардирањето“, рече Бесент.

„Значи, мислам дека со претседателот Трамп, сите опции се на маса и мислам дека ќе ги разгледаме многу внимателно оваа недела“, додаде тој.

Препорачано

По самитот со Путин во Алјаска на 15 август, Трамп рече дека ќе знае во рок од „две недели“ дали може да се постигне напредок кон завршување на војната меѓу Русија и Украина, а истовремено алудираше на можни санкции против Москва.

Тој предупреди дека неуспехот да се постигне напредок би можел да предизвика „масовни санкции или огромни царини или и двете“.

Американскиот државен секретар Марко Рубио во интервју за Си-Би-Ес по самитот во Алјаска изјави дека иако претседателот Трамп има можност да воведе нови санкции, тоа би значело „крај на разговорите“.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us