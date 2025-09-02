Американскиот министер за финансии Скот Бесент изјави дека „сите опции се на маса“ додека администрацијата на Трамп размислува за нови санкции кон Русија поради нејзиното континуирано бомбардирање на украинските градови.

Бесент ги даде овие забелешки во ексклузивно интервју за „Фокс њуз“, кога беше прашан за потенцијални мерки против Москва.

„Рускиот претседател Путин, од историскиот состанок во Анкориџ, од телефонскиот повик, кога европските лидери и украинскиот претседател Зеленски беа во Белата куќа следниот понеделник, направи спротивното од тоа што го спроведе она што наговести дека сака да го направи. Всушност, тој, на презирен, презирен начин, го засили бомбардирањето“, рече Бесент.

„Значи, мислам дека со претседателот Трамп, сите опции се на маса и мислам дека ќе ги разгледаме многу внимателно оваа недела“, додаде тој.