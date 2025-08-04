ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Илјадници Палестинци протестираа во Рамалах против политиката на Израел за изгладнување на Газа
Масовни демонстрации и маршеви беа одржани истовремено во Рамалах, Наблус и Хеброн како дел од „Меѓународниот ден на солидарност со Газа и затворениците“, организиран од организации на граѓанското општество и официјални институции
Илјадници Палестинци протестираа во Рамалах против политиката на Израел за изгладнување на Газа
Маршот беше поддржан и од двочасовен комерцијален штрајк, за време на кој продавниците во центарот на градот биле затворени како знак на солидарност / AA
4 август 2025

Илјадници Палестинци излегоа на улиците на Рамалах на Западниот Брег во неделата за да протестираат против израелската офанзива врз Газа и да покажат солидарност со палестинските затвореници во израелските затвори.

Демонстрантите носеа транспаренти со кои се осудува опсадата и гладот во Газа и молчењето на меѓународната заедница.

Поранешната притвореничка Иман Нафие изјави за Анадолија дека Палестинците мора да се обединат против агресијата и дека арапскиот и меѓународниот молк за Газа мора да заврши. Таа истакна дека луѓето гладуваат и дека зборовите на осуда не се доволни, повикувајќи на конкретни акции.

Маршот беше поддржан и од двочасовен комерцијален штрајк, за време на кој продавниците во центарот на градот беа затворени како знак на солидарност.

recommended

Масовни демонстрации и маршеви беа одржани истовремено во Рамалах, Наблус и Хеброн како дел од „Меѓународниот ден на солидарност со Газа и затворениците“, организиран од организации на граѓанското општество и официјални институции.

Еден ден претходно, Министерството за здравство на Газа објави дека уште седум Палестинци, вклучувајќи едно дете, починале од глад, со што вкупниот број на смртни случаи од неухранетост на 7 октомври 2023 година се искачи на 169, вклучувајќи 93 деца.

Министерството соопшти дека 39 Палестинци биле убиени, а 849 ранети додека се обидувале да достават помош, со што бројот на жртви во потрагата по храна и помош се искачи на 1.422 од 27 мај, кога Фондацијата за хуманитарна помош во Газа (ГХФ) започна со работа, со повеќе од 10.067 ранети.

Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската војска спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.400 Палестинци, претежно жени и деца. Бестрашното бомбардирање ја опустоши енклавата и доведе до висок ризик од глад.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us