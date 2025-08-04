Илјадници Палестинци излегоа на улиците на Рамалах на Западниот Брег во неделата за да протестираат против израелската офанзива врз Газа и да покажат солидарност со палестинските затвореници во израелските затвори.

Демонстрантите носеа транспаренти со кои се осудува опсадата и гладот во Газа и молчењето на меѓународната заедница.

Поранешната притвореничка Иман Нафие изјави за Анадолија дека Палестинците мора да се обединат против агресијата и дека арапскиот и меѓународниот молк за Газа мора да заврши. Таа истакна дека луѓето гладуваат и дека зборовите на осуда не се доволни, повикувајќи на конкретни акции.

Маршот беше поддржан и од двочасовен комерцијален штрајк, за време на кој продавниците во центарот на градот беа затворени како знак на солидарност.