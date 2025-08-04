Илјадници Палестинци излегоа на улиците на Рамалах на Западниот Брег во неделата за да протестираат против израелската офанзива врз Газа и да покажат солидарност со палестинските затвореници во израелските затвори.
Демонстрантите носеа транспаренти со кои се осудува опсадата и гладот во Газа и молчењето на меѓународната заедница.
Поранешната притвореничка Иман Нафие изјави за Анадолија дека Палестинците мора да се обединат против агресијата и дека арапскиот и меѓународниот молк за Газа мора да заврши. Таа истакна дека луѓето гладуваат и дека зборовите на осуда не се доволни, повикувајќи на конкретни акции.
Маршот беше поддржан и од двочасовен комерцијален штрајк, за време на кој продавниците во центарот на градот беа затворени како знак на солидарност.
Масовни демонстрации и маршеви беа одржани истовремено во Рамалах, Наблус и Хеброн како дел од „Меѓународниот ден на солидарност со Газа и затворениците“, организиран од организации на граѓанското општество и официјални институции.
Еден ден претходно, Министерството за здравство на Газа објави дека уште седум Палестинци, вклучувајќи едно дете, починале од глад, со што вкупниот број на смртни случаи од неухранетост на 7 октомври 2023 година се искачи на 169, вклучувајќи 93 деца.
Министерството соопшти дека 39 Палестинци биле убиени, а 849 ранети додека се обидувале да достават помош, со што бројот на жртви во потрагата по храна и помош се искачи на 1.422 од 27 мај, кога Фондацијата за хуманитарна помош во Газа (ГХФ) започна со работа, со повеќе од 10.067 ранети.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската војска спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.400 Палестинци, претежно жени и деца. Бестрашното бомбардирање ја опустоши енклавата и доведе до висок ризик од глад.