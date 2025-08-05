Туркије презема историски чекори за да ја заштити иднината на земјата, изјави претседателот Реџеп Таип Ердоган во вторник, пред да претседава со годишниот состанок на Врховниот воен совет.

„Нашата борба Туркије да стане водечка нација во својот регион во преобликуваниот глобален поредок продолжува, и покрај стапиците поставени против нас и нападите и одвнатре и однадвор од нашите граници“, рече Ердоган, читајќи ја пораката што ја напиша во мавзолејот на Мустафа Кемал Ататурк, основачот на модерна Туркије, за време на церемонијалната посета пред состанокот.

„Преземаме историски чекори за да ја заштитиме иднината на нашата нација, од безбедноста до демократијата, од економијата до технологијата, од одбранбената индустрија до надворешната политика“, додаде тој.