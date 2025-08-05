ТУРКИЈЕ
Ердоган: Туркије презема историски чекори за да ја зачува иднината на земјата
Нашата борба Туркије да стане водечка нација во својот регион во преобликуваниот глобален поредок продолжува, и покрај стапиците поставени против нас и нападите и одвнатре и однадвор од нашите граници, рече Ердоган
Ердоган го посети мавзолејот на Ататурк, пред годишниот состанок на Врховниот воен совет / AA
5 август 2025

Туркије презема историски чекори за да ја заштити иднината на земјата, изјави претседателот Реџеп Таип Ердоган во вторник, пред да претседава со годишниот состанок на Врховниот воен совет.

„Нашата борба Туркије да стане водечка нација во својот регион во преобликуваниот глобален поредок продолжува, и покрај стапиците поставени против нас и нападите и одвнатре и однадвор од нашите граници“, рече Ердоган, читајќи ја пораката што ја напиша во мавзолејот на Мустафа Кемал Ататурк, основачот на модерна Туркије, за време на церемонијалната посета пред состанокот.

„Преземаме историски чекори за да ја заштитиме иднината на нашата нација, од безбедноста до демократијата, од економијата до технологијата, од одбранбената индустрија до надворешната политика“, додаде тој.

„Веруваме дека состанокот на нашиот совет во 2025 година ќе биде нова пресвртница на патот кон визијата за Векот на Туркије“, рече претседателот, кој јго посети мавзолејот заедно со членовите на советот.

Ердоган, исто така, му оддаде почит на Ататурк и на сите животи жртвувани „за нашата иднина“.

Извор: АА

