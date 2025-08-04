Русија тврди дека Велика Британија планира исцениран инцидент во кој е вклучена руската „флота во сенка“ - морски бродови наводно користени за избегнување на нафтените санкции врз Москва - тврдејќи дека планот има за цел да го искористи медиумското известување за да изврши притисок врз САД да воведат секундарни санкции врз енергетските партнери на Москва.

Во соопштението на руската Служба за надворешно разузнавање (СВР) се тврди дека британските разузнавачки служби, со вклучување на сојузниците од НАТО, планираат таков чекор, за кој се тврди дека „обезбедува спроведување на голема саботажа, со резултирачка штета што овозможува транспортот на руска нафта да се прогласи за закана за целиот меѓународен превоз“.

„Ова ќе му ги ослободи рацете на Западот во изборот на методи за контраакција. Во екстремен случај, може да зборуваме за задржување на сите „сомнителни“ бродови во меѓународните води и нивно придружување до пристаништата на земјите-членки на НАТО“, се вели во соопштението.

Понатаму се тврди дека Велика Британија работи на два сценарија, од кои првиот се однесува на „инсценирање несреќа“ во која е вклучен танкер за нафта во тесен морски премин, помагајќи да се создаде преседан за „итна инспекција“ на бродот.

Во соопштението се вели дека второто сценарио вклучува „запалување на танкер за време на товарење во пристаниште во држава пријателска кон Русија“, што ќе бара меѓународна истрага, за која се тврди дека одговорноста ќе ја префрли или на Русија или на Украина.

Понатаму се тврди дека Велика Британија сака да го темпира инцидентот за најдобро да го искористи медиумското известување со цел да изврши притисок врз САД, обидувајќи се да ги принуди да воведат секундарни санкции врз енергетските партнери на Русија.