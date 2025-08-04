ПОЛИТИКА
2 мин читање
Русија ја обвини Велика Британија дека подготвува операција против „флотата во сенка“
Русија тврди дека Велика Британија планира исцениран инцидент во кој е вклучена руската „флота во сенка“ - морски бродови наводно користени за избегнување на нафтените санкции врз Москва
Русија ја обвини Велика Британија дека подготвува операција против „флотата во сенка“
Русија ја обвини Велика Британија дека подготвува операција против „флотата во сенка“ / AFP
4 август 2025

Русија тврди дека Велика Британија планира исцениран инцидент во кој е вклучена руската „флота во сенка“ - морски бродови наводно користени за избегнување на нафтените санкции врз Москва - тврдејќи дека планот има за цел да го искористи медиумското известување за да изврши притисок врз САД да воведат секундарни санкции врз енергетските партнери на Москва.

Во соопштението на руската Служба за надворешно разузнавање (СВР) се тврди дека британските разузнавачки служби, со вклучување на сојузниците од НАТО, планираат таков чекор, за кој се тврди дека „обезбедува спроведување на голема саботажа, со резултирачка штета што овозможува транспортот на руска нафта да се прогласи за закана за целиот меѓународен превоз“.

„Ова ќе му ги ослободи рацете на Западот во изборот на методи за контраакција. Во екстремен случај, може да зборуваме за задржување на сите „сомнителни“ бродови во меѓународните води и нивно придружување до пристаништата на земјите-членки на НАТО“, се вели во соопштението.

Понатаму се тврди дека Велика Британија работи на два сценарија, од кои првиот се однесува на „инсценирање несреќа“ во која е вклучен танкер за нафта во тесен морски премин, помагајќи да се создаде преседан за „итна инспекција“ на бродот.

Во соопштението се вели дека второто сценарио вклучува „запалување на танкер за време на товарење во пристаниште во држава пријателска кон Русија“, што ќе бара меѓународна истрага, за која се тврди дека одговорноста ќе ја префрли или на Русија или на Украина.

Понатаму се тврди дека Велика Британија сака да го темпира инцидентот за најдобро да го искористи медиумското известување со цел да изврши притисок врз САД, обидувајќи се да ги принуди да воведат секундарни санкции врз енергетските партнери на Русија.

recommended

Британските власти веднаш не ги коментираа тврдењата на Русија.

Изјавата доаѓа неколку дена пред рокот од 10 дена што американскиот претседател Доналд Трамп ѝ го постави на Русија за постигнување договор за прекин на огнот со Украина, закажан за овој петок.

Во јуни, Трамп ѝ даде на Русија рок од 50 дена, по што се закани дека ќе воведе увозни давачки до 100% за трговските партнери на Русија, доколку Москва и Киев не постигнат договор.

На 29 јули, Трамп објави дека одлучил да го скрати тој рок на 10 дена поради „разочарување“ од недостатокот на напредок по ова прашање.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us