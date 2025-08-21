СВЕТ
Ердоган и Путин разговараа за исходот од самитот на Алјаска
Претседателот Путин, привлекувајќи внимание на Истанбулскиот процес, му се заблагодари на претседателот Ердоган за одржувањето на мировните преговори и за напорите на Туркије
Russian President Putin has expressed appreciation for Türkiye’s efforts and thanked Turkish President Erdogan for hosting peace talks. (Photo: AA) / AA Archive
21 август 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и неговиот руски колега Владимир Путин денеска во телефонски разговор зборуваа за исходот од средбата на Алјаска минатата недела меѓу претседателите на САД и Русија, трговските прашања и билатералните односи.

„За време на разговорот беа разгледани исходите од самитот на Алјаска и билатералните односи меѓу Туркије и Русија, особено трговските врски“, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“.

„Претседателот Ердоган истакна дека внимателно ги следи случувањата поврзани со мировниот процес, нагласувајќи дека од почетокот на војната (во Украина), Туркије искрено се стреми кон постигнување праведен мир и во овој поглед поддржува пристапи што имаат цел да воспостават траен мир со учество на сите страни“, се наведува во соопштението.

„Претседателот Путин, привлекувајќи внимание на Истанбулскиот процес, му се заблагодари на претседателот Ердоган за одржувањето на мировните преговори и за напорите на Туркије“, се додава во објавата.

Двајцата претседатели, исто така, се согласијле за важноста на одржувањето на дијалогот меѓу двете земји.

 

