Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и неговиот руски колега Владимир Путин денеска во телефонски разговор зборуваа за исходот од средбата на Алјаска минатата недела меѓу претседателите на САД и Русија, трговските прашања и билатералните односи.

„За време на разговорот беа разгледани исходите од самитот на Алјаска и билатералните односи меѓу Туркије и Русија, особено трговските врски“, соопшти Дирекцијата за комуникации на Туркије на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“.

„Претседателот Ердоган истакна дека внимателно ги следи случувањата поврзани со мировниот процес, нагласувајќи дека од почетокот на војната (во Украина), Туркије искрено се стреми кон постигнување праведен мир и во овој поглед поддржува пристапи што имаат цел да воспостават траен мир со учество на сите страни“, се наведува во соопштението.