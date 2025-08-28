Демонстранти ја нападнаа колоната на аргентинскиот претседател Хавиер Милеи за време на политички митинг во Ломас де Замора, Буенос Аирес.

Милеи и неговата сестра, претседателската советничка Карина Милеи, водеа караван за кампања за промоција на нивната листа на кандидати за Конгресот пред претстојните избори кога се случи инцидентот.

Ситуацијата ескалираше откако група опозициски приврзаници го попречија митингот, извикувајќи слогани и обвинувајќи ја владата за корупција поврзана со аргентинската Агенција за лица со попреченост.