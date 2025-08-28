СВЕТ
Демонстранти ја нападнаа колоната на аргентинскиот претседател Милеи за време на митинг
Ситуацијата ескалираше откако група опозициски приврзаници го попречија митингот, извикувајќи слогани и обвинувајќи ја владата за корупција поврзана со аргентинската Агенција за лица со попреченост.
28 август 2025

Демонстранти ја нападнаа колоната на аргентинскиот претседател Хавиер Милеи за време на политички митинг во Ломас де Замора, Буенос Аирес.

Милеи и неговата сестра, претседателската советничка Карина Милеи, водеа караван за кампања за промоција на нивната листа на кандидати за Конгресот пред претстојните избори кога се случи инцидентот.

Ситуацијата ескалираше откако група опозициски приврзаници го попречија митингот, извикувајќи слогани и обвинувајќи ја владата за корупција поврзана со аргентинската Агенција за лица со попреченост.

Кон возилото на претседателот беа фрлани предмети, што доведе до негова итна евакуација под силно обезбедување. Кандидатот за Конгресот и сојузник на Милеи, Хозе Луис Есперт, избега од местото со мотоцикл, додека претседателот и неговата сестра беа придружувани до безбедно место со посебно возило.

Подоцна во подрачјето избувнаа мали судири меѓу провладините и антивладините демонстранти, според јавувањата на локалните медиуми.

ИЗВОР:AA
