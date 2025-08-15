Сите очи вперени во Алјаска за самитот Трамп-Путин, а стигнаа осуди за планот за нови израелски населби во Западен Брег

Слушате блиц вести на ТРТ Балкан на македонски, денес сме петок 15 август

Трамп: Мислам дека Путин сака да „ја заврши работата“ на самитот во Алјаска

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, смета дека претседателот на Русија, Владимир Путин, сака да „ја заврши работата“ на самитот во Алјаска, но сепак остави простор дека и по оваа средба нема да дојде до договор.

Лавров: Русија има јасна позиција и аргументи за средбата на Алјаска

Русија има „јасна, разбирлива позиција“ и аргументи за претстојната средба меѓу претседателот Владимир Путин и неговиот американски колега Доналд Трамп на Алјаска, изјави министерот за надворешни работи Сергеј Лавров.

Мерц го повика Путин да ја прекине војната во Украина по самитот со Трамп