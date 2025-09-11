Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, се сретна со турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, во среда во Истанбул, за време на која разговараа за понатамошно зајакнување на политичката и економската соработка меѓу двете земји.

Милатовиќ нагласи дека Црна Гора и Туркије се поврзани со 146 години дипломатски односи и дека двете земји се пример за тоа како поранешните соперници, преку посветеност и визија, стануваат стратешки партнери.

„Со формирањето на Советот за соработка на високо ниво, ќе создадеме рамка за подлабоки врски и поблиска соработка. Секоја средба е можност за отворање нови врати - за инвестиции, економска соработка и нови работни места. Ова е начин нашето пријателство да се претвори во конкретни резултати за нашите граѓани“, рече Милатовиќ, соопшти неговиот кабинет.

Тој потсети дека Турција е водечки инвеститор во Црна Гора, дека сè повеќе турски туристи ја посетуваат нашата земја, за што придонесува добрата воздушна поврзаност меѓу двете земји.