Претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ, се сретна со турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, во среда во Истанбул, за време на која разговараа за понатамошно зајакнување на политичката и економската соработка меѓу двете земји.
Милатовиќ нагласи дека Црна Гора и Туркије се поврзани со 146 години дипломатски односи и дека двете земји се пример за тоа како поранешните соперници, преку посветеност и визија, стануваат стратешки партнери.
„Со формирањето на Советот за соработка на високо ниво, ќе создадеме рамка за подлабоки врски и поблиска соработка. Секоја средба е можност за отворање нови врати - за инвестиции, економска соработка и нови работни места. Ова е начин нашето пријателство да се претвори во конкретни резултати за нашите граѓани“, рече Милатовиќ, соопшти неговиот кабинет.
Тој потсети дека Турција е водечки инвеститор во Црна Гора, дека сè повеќе турски туристи ја посетуваат нашата земја, за што придонесува добрата воздушна поврзаност меѓу двете земји.
Министерот Фидан го изрази своето задоволство и благодарност за посетата на претседателот Милатовиќ, нагласувајќи дека таа е потврда за блиските односи и континуираниот политички дијалог. Тој нагласи дека постои значителен простор за зајакнување на соработката во областите на трговијата, туризмот и инвестициите, оценувајќи дека одличните политички односи претставуваат најдобра основа за нови проекти.
„Црна Гора и Туркије, како сојузници на НАТО и земји на европскиот пат, делат визија за стабилен и безбеден европски и евроатлантски простор. Црна Гора ја гледа Туркије како важен партнер во градењето на попросперитетен регион, а двете страни изразија подготвеност за понатамошно продлабочување на соработката преку заеднички иницијативи“, беше наведено за време на средбата.
За време на разговорот беше нагласено дека претседателот Милатовиќ го покани претседателот на Република Турција, Реџеп Таип Ердоган, да ја посети Подгорица следната година, по повод 20-годишнината од обновувањето на независноста на Црна Гора, и се очекува дека таквата посета ќе биде силна потврда за стратешкото партнерство меѓу двете земји.
На средбата присуствуваа вицепремиерот и министер за надворешни работи Ервин Ибрахимовиќ и министерот за дијаспора Мирсад Аземовиќ.