27 август 2025

Министерката за надворешни работи на Австралија ги отфрли иранските негирања за вмешаност во антисемитски напади на австралиска територија, велејќи дека Техеран „ја преминал границата“.

Во интервју за ABC Radio во среда, Пени Вонг ја бранеше одлуката на нејзината влада да го протера иранскиот амбасадор, велејќи дека одлуката е донесена по долга истрага.

„Очигледно видовме што рече иранскиот министер за надворешни работи. Го отфрламе тоа“, рече таа.

Вонг, исто така, ги предупреди Австралијанците да не патуваат во Иран, истакнувајќи дека земјата долго време беше под препорака „не патувајте“.

„Очигледно, ова ја прави ситуацијата уште потешка, делумно затоа што нема повеќе австралиски персонал за да им помогне на Австралијанците во Иран. Мојата порака е јасна: не патувајте во Иран. И ако сте во Иран, ве молиме вратете се дома“, рече таа.

Нејзините забелешки дојдоа откако иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, изјави дека неговата земја не стои зад никакви напади во Австралија и го нарече австралискиот премиер Ентони Албанезе „слаб политичар“.

„Иран е дом на една од најстарите еврејски заедници во светот, вклучувајќи десетици синагоги. Обвинувањето на Иран за напади врз такви места во Австралија, додека ние правиме сè што можеме за да ги заштитиме во нашата земја, нема смисла“, напиша Арагчи на американската платформа за социјални медиуми X доцна во вторникот.

„Иран ја плаќа цената за поддршката на австралискиот народ за Палестина. Канбера треба да знае дека не треба да се обидува да смири режим предводен од воени злосторници. Тоа само ќе го охрабри (израелскиот премиер Бенјамин) Нетанјаху и неговите слични“, додаде тој.

Во вторник, Австралија го протера амбасадорот на Иран и ги суспендираше операциите во својата амбасада во Техеран, велејќи дека земјата насочила антисемитски напади на австралиска почва.

Ова беше прв пат Австралија да протера амбасадор од Втората светска војна.

Албанезе, исто така, рече дека Австралија ќе го означи Корпусот на исламската револуционерна гарда на Иран како терористичка организација.

