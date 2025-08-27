Министерката за надворешни работи на Австралија ги отфрли иранските негирања за вмешаност во антисемитски напади на австралиска територија, велејќи дека Техеран „ја преминал границата“.

Во интервју за ABC Radio во среда, Пени Вонг ја бранеше одлуката на нејзината влада да го протера иранскиот амбасадор, велејќи дека одлуката е донесена по долга истрага.

„Очигледно видовме што рече иранскиот министер за надворешни работи. Го отфрламе тоа“, рече таа.

Вонг, исто така, ги предупреди Австралијанците да не патуваат во Иран, истакнувајќи дека земјата долго време беше под препорака „не патувајте“.

„Очигледно, ова ја прави ситуацијата уште потешка, делумно затоа што нема повеќе австралиски персонал за да им помогне на Австралијанците во Иран. Мојата порака е јасна: не патувајте во Иран. И ако сте во Иран, ве молиме вратете се дома“, рече таа.

Нејзините забелешки дојдоа откако иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, изјави дека неговата земја не стои зад никакви напади во Австралија и го нарече австралискиот премиер Ентони Албанезе „слаб политичар“.