Најмалку 20 загинати и десeтици повредени при превртување на камион со помош во Газа, специјалниот претставник на Трамп пристигна во Москва, Хирошима одбележува 80 години од фрлањето на атомската бомба. Следите блиц вести на ТРТ Балкан на македонски јазик за среда 6 август.

Најмалку 20 загинати и десетици повредени откако камион со помош се преврте врз толпа во централнa Газа

Најмалку 20 лица загинаа, а десетици повредени кога камион со помош се преврте врз толпата што чекаше испорака на помош во централниот дел од Појасот Газа денеска рано наутро.

Државната новинска агенција ВАФА соопшти дека фаталниот инцидент се случил откако израелската армија го принудила камионот да тргне по небезбеден пат.

Агенцијата не ја прецизираше точната локација на инцидентот.

Министерството за здравство соопшти дека најмалку 1.568 баратели на помош се убиени, а 11.230 други се повредени од израелскиот оган во близина на американските центри за дистрибуција на помош во Газа од 27 мај.

И дека најмалку 188 лица, вклучувајќи 94 деца, починале од глад и неухранетост од октомври 2023 година.

Специјалниот претставник на Трамп пристигна во Москва

Специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, пристигна денеска во Москва за да разговара за војната меѓу Русија и Украина, објавиja руските медиуми.

Тој пристигна на московскиот аеродром Внуково, каде што беше пречекан од рускиот претседателски инвестициски претставник и шеф на Рускиот фонд за директни инвестиции, Кирил Дмитриев.

Претходно, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека е можна средба меѓу Виткоф и рускиот претседател Владимир Путин.