СВЕТ
2 мин читање
Колумбија потресена од два напади со 13 жртви, претседателот ги оцени „терористички“
Претседателот Петро рече дека владините истраги утврдиле дека Заливскиот клан, фракција на дисиденти од ФАРК и нарко кланот Сегунда Маркеталија стојат зад трговијата со наркотици и ги предизвикуваат нападите
Колумбија потресена од два напади со 13 жртви, претседателот ги оцени „терористички“
Колумбија потресена од два напади со 13 жртви, претседателот ги оцени „терористички“ / AA
пред 14 часа

Колумбија е потресена од два одделни напади, во кои загинаа најмалку 13 лица, а десетици беа повредени.

Во западниот град Кали, возило-бомба експлодираше пред Военото воздухопловно училиште „Марко Фидел Суарез“. Градоначалникот на Кали, Алехандро Едер, изјави дека прелиминарните извештаи укажуваат дека најмалку пет лица загинале, а 36 се повредени.

Едер објави забрана за влез на големи камиони во градот, наведувајќи страв од дополнителни експлозии. Инцидентот се случи неколку недели по три координирани бомбашки напади на 10 јуни во кои загинаа седум лица, а повеќе од 50 беа повредени во Кали.

Нападот во Кали се совпадна со одделен инцидент во северната општина Антиокија, каде што полициски хеликоптер беше соборен од дрон полн со експлозив. Најмалку осум полицајци загинаа, а осум други се повредени, соопштија властите.

Препорачано

Хеликоптерот пренесувал персонал кој работи на искоренување на посевите со кока листови во општината Амалфи, изјави претседателот Густаво Петро.

„Добивме несреќна вест за осум мртви и осум повредени полицајци“, напиша тој.

„Ова е тероризам. Она што се случи во Кали шири паника меѓу цивилите и е втор ваков настан за време на мојата влада“, рече Петро, ​​опишувајќи ги делата како „злосторства против човештвото“ што би можеле да потпаднат под надлежност на Меѓународниот кривичен суд.

Петро рече дека владините истраги утврдиле дека Заливскиот клан, фракција на дисиденти од ФАРК, предводена од Иван Мордиско, и нарко кланот Сегунда Маркеталија стојат зад трговијата со наркотици и ги предизвикуваат нападите.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us