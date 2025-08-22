Колумбија е потресена од два одделни напади, во кои загинаа најмалку 13 лица, а десетици беа повредени.

Во западниот град Кали, возило-бомба експлодираше пред Военото воздухопловно училиште „Марко Фидел Суарез“. Градоначалникот на Кали, Алехандро Едер, изјави дека прелиминарните извештаи укажуваат дека најмалку пет лица загинале, а 36 се повредени.

Едер објави забрана за влез на големи камиони во градот, наведувајќи страв од дополнителни експлозии. Инцидентот се случи неколку недели по три координирани бомбашки напади на 10 јуни во кои загинаа седум лица, а повеќе од 50 беа повредени во Кали.

Нападот во Кали се совпадна со одделен инцидент во северната општина Антиокија, каде што полициски хеликоптер беше соборен од дрон полн со експлозив. Најмалку осум полицајци загинаа, а осум други се повредени, соопштија властите.