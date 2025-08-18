Македонската Државна изборна комисија донесе одлука за начинот на кој ќе може да се кандидираат група избирачи кои не се поддржани од партиите во политичкиот систем, откако претходно Уставниот суд укина членови од Изборниот закон во поглед на прагот кој е потребен за собрани потписи за кандидирање на градоначалници и советници, а потоа Собранието не стигна во разумен рок да донесе законски измени за да изврши усогласување со одлуката.

Затоа независните кандидати, во услови на укинати членови од законот за спроведување избори, ќе може да се кандидираат само со два потписи од граѓани со право на глас.

Државната изборна комисија на последната седница усвои Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи за поднесување на кандидатски листи поднесени од група избирачи и начинот на определување на нотарите, со кој утврди дека независните кандидати за градоначалници или листа на советници треба да бидат потпишани од најмалку два избирачи.