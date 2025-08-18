Македонската Државна изборна комисија донесе одлука за начинот на кој ќе може да се кандидираат група избирачи кои не се поддржани од партиите во политичкиот систем, откако претходно Уставниот суд укина членови од Изборниот закон во поглед на прагот кој е потребен за собрани потписи за кандидирање на градоначалници и советници, а потоа Собранието не стигна во разумен рок да донесе законски измени за да изврши усогласување со одлуката.
Затоа независните кандидати, во услови на укинати членови од законот за спроведување избори, ќе може да се кандидираат само со два потписи од граѓани со право на глас.
Државната изборна комисија на последната седница усвои Правилник за регулирање на постапката за собирање потписи за поднесување на кандидатски листи поднесени од група избирачи и начинот на определување на нотарите, со кој утврди дека независните кандидати за градоначалници или листа на советници треба да бидат потпишани од најмалку два избирачи.
Претходно во согласност со волјата на мнозинството на парламентарните партии прагот за собирање потписи беше подигнат на 1 отсто од вкупниот број гласачи во општините или градот Скопје, што беше превисоко.
Во суштина независните кандидати поддржани од граѓански иницијативи и невладините организации, полесно ќе беше да соберат потписи за регистрирање политичка партија, отколку да собираат потписи за поддршка на нивната листа.
Бидејќи Собранието на два наврати не успеа да ја пополни правната празнина предизвикана од одлуката на Уставниот суд, а изборите веќе беа распишани и течеа законските рокови, независните се соочија со голема неизвесност како да постапат пред изборите.