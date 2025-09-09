Црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ изјави дека Бугарија продолжува да дава силна поддршка на европскиот пат на Црна Гора, но дека нивна обврска е да ги забрзаат реформите, да ги исполнат преземените задачи и да станат полноправна членка на Европската Унија (ЕУ) до 2028 година.

Тој разговараше со премиерот на Република Бугарија, Росен Жељазков, за зајакнување на политичките и економските односи меѓу двете земји, напиша на X.

„Како членка на ЕУ и сојузник во НАТО, Бугарија продолжува да дава силна поддршка на европскиот пат на Црна Гора“, рече Милатовиќ, наведувајќи дека обврска на Црна Гора е да ги забрза реформите, да ги исполни преземените задачи и да стане полноправна членка на ЕУ до 2028 година.