Германскиот канцелар Фридрих Мерц сигнализираше отвореност за учество на Берлин во евентуална мировна мисија во Украина, по клучните разговори во Белата куќа.
Во разговор со новинарите во Вашингтон вчеравечер, Мерц рече дека средбата со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и другите европски лидери се одржала во „многу позитивна“ атмосфера.
„Сè уште не можам со сигурност да ви кажам што ќе се случи во наредните денови и недели. Важно е навистина да стоиме заедно и да останеме обединети“, рече Мерц, додавајќи дека европските лидери и земјите од „Коалицијата на волјата“ ќе ги продолжат своите дискусии во вторник.
На прашањето дали Германија ќе учествува во предвидените безбедносни гаранции за Украина како дел од потенцијалниот мировен договор со Русија и дали Берлин размислува да испрати мировни трупи, Мерц не ја исклучи таквата одлука.
„Прашањето кој ќе учествува во безбедносните гаранции и до кој степен е нешто што секако мора да го разговараме меѓу нашите европски партнери и со американската администрација“, рече Мерц. „Апсолутно е јасно дека цела Европа треба да учествува. На крајот на краиштата, не станува збор само за територијата на Украина; станува збор за политичкиот поредок на Европа“, додаде тој.
Канцеларот нагласи дека Германија има „голема одговорност“ да учествува во овие напори, но додаде дека многу ќе зависи од консултациите со другите европски земји и неговите партнери во коалициската влада.
„Степенот до кој ова ќе се случи е нешто што мора да го разговараме во Европа, а јас, секако, ќе треба да го разговарам и во Берлин со коалициските партнери, вклучително и дискусиите за тоа дали можеби ќе треба да донесуваме одлуки што бараат мандат од германскиот парламент. Но, денес е прерано да се даде дефинитивен одговор на ова“, рече тој.