Германскиот канцелар Фридрих Мерц сигнализираше отвореност за учество на Берлин во евентуална мировна мисија во Украина, по клучните разговори во Белата куќа.

Во разговор со новинарите во Вашингтон вчеравечер, Мерц рече дека средбата со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и другите европски лидери се одржала во „многу позитивна“ атмосфера.

„Сè уште не можам со сигурност да ви кажам што ќе се случи во наредните денови и недели. Важно е навистина да стоиме заедно и да останеме обединети“, рече Мерц, додавајќи дека европските лидери и земјите од „Коалицијата на волјата“ ќе ги продолжат своите дискусии во вторник.

На прашањето дали Германија ќе учествува во предвидените безбедносни гаранции за Украина како дел од потенцијалниот мировен договор со Русија и дали Берлин размислува да испрати мировни трупи, Мерц не ја исклучи таквата одлука.