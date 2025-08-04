БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
Американците би можеле да добијат некаков вид дивиденда од новите царини
Распределбата на профитот или дивидендите би можела да се организира за нашите граѓани, првенствено за луѓе со средни и пониски приходи, изјави Трамп
Новите тарифи се движат од 10 до 41 %, со највисока тарифа за Сирија, а Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја подлежат на царини од 15 проценти / AP
4 август 2025

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека некои Американци би можеле да добијат некаков вид дивиденда или распределба на пари како резултат на воведувањето царини за американските трговски партнери.

„Распределбата на профитот или дивидендите би можела да се организира за нашите граѓани, првенствено за луѓе со средни и пониски приходи“, изјави Трамп пред новинарите додека го напушташе својот голф клуб во Њу Џерси, објави Ројтерс.

Во петокот, претседателот на Соединетите Американски Држави потпиша извршна наредба за нови царински тарифи за увоз од 69 земји, кои ќе стапат на сила во рок од седум дена.

Новите тарифи се движат од 10 до 41 процент, со највисока тарифа за Сирија, а Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја подлежат на царини од 15 проценти.

Србија ќе се соочи со царини од 35 проценти, а Босна и Херцеговина од 30 проценти. Ирак 35%, Лаос 40%, Мјанмар 40%, Швајцарија 39%. Царините за канадска стока се зголемуваат од 25 на 35 проценти, но ќе стапат на сила од петок.

Овие тарифи се дел од стратегијата на Трамп за намалување на трговскиот дефицит на Соединетите Американски Држави, објави претходно Ројтерс.

