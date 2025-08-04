Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека некои Американци би можеле да добијат некаков вид дивиденда или распределба на пари како резултат на воведувањето царини за американските трговски партнери.

„Распределбата на профитот или дивидендите би можела да се организира за нашите граѓани, првенствено за луѓе со средни и пониски приходи“, изјави Трамп пред новинарите додека го напушташе својот голф клуб во Њу Џерси, објави Ројтерс.

Во петокот, претседателот на Соединетите Американски Држави потпиша извршна наредба за нови царински тарифи за увоз од 69 земји, кои ќе стапат на сила во рок од седум дена.