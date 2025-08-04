Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека некои Американци би можеле да добијат некаков вид дивиденда или распределба на пари како резултат на воведувањето царини за американските трговски партнери.
„Распределбата на профитот или дивидендите би можела да се организира за нашите граѓани, првенствено за луѓе со средни и пониски приходи“, изјави Трамп пред новинарите додека го напушташе својот голф клуб во Њу Џерси, објави Ројтерс.
Во петокот, претседателот на Соединетите Американски Држави потпиша извршна наредба за нови царински тарифи за увоз од 69 земји, кои ќе стапат на сила во рок од седум дена.
Новите тарифи се движат од 10 до 41 процент, со највисока тарифа за Сирија, а Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја подлежат на царини од 15 проценти.
Србија ќе се соочи со царини од 35 проценти, а Босна и Херцеговина од 30 проценти. Ирак 35%, Лаос 40%, Мјанмар 40%, Швајцарија 39%. Царините за канадска стока се зголемуваат од 25 на 35 проценти, но ќе стапат на сила од петок.
Овие тарифи се дел од стратегијата на Трамп за намалување на трговскиот дефицит на Соединетите Американски Држави, објави претходно Ројтерс.