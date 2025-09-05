Една година откако турско-американската активистка Ајшенур Езги Ејги беше убиена од израелските сили за време на протестите на окупираниот Западен Брег, нејзиното семејство вели дека правдата сè уште не е задоволена.

Ејги беше 26-годишна турско-американска државјанка која беше убиена од припадници на израелската армија за време на протестот против нелегалните израелски населби во градот Беита во близина на Наблус на 6 септември 2024 година.

И покрај видео доказите и изјавите на сведоците кои покажуваат дека била погодена од израелски снајперист, прелиминарните наоди на израелската војска велат дека таа била „многу веројатно“ погодена индиректно и ненамерно додека нивните сили пукале кон демонстрантите кои наводно фрлале камења.

Нејзиното семејство, пријателите и очевидците го отфрлаат израелскиот извештај, нарекувајќи го нејзиното убиство намерен напад врз мирен демонстрант и повикувајќи ја американската влада да започне независна истрага. До денес, никој не е повикан на одговорност.

Исклучително болна година

За сопругот на Ејги, Хамид Али, изминатата година беше и ужасна и надреална.

„Се чувствува како да поминало исклучително долго време, но исто така се чувствуваше како да поминале само неколку недели. Очигледно беше исклучително болно“, изјави тој во видео интервју од Сиетл, каде што пораснала Ејги.

Тој истакна дека нема напредок во потрагата по правда.

„Сè уште бараме истото што го побаравме првиот ден. Немаше истрага и немаше резултати од истрагата што ни беа доставени“, рече тој.

„Од САД, беа истите одговори, или немаше одговор, или неактивност“, додаде тој.

Тој има мешани чувства кога ја гледа својата сопруга како станува симбол, бидејќи нејзините слики се прикажуваат на протести и на други места.

„За нас, таа е сè уште Ајшенур, таа е сè уште моја сопруга. Таа е сестра на Озден и ќерка на нејзиниот татко. Таа е вистинска личност со недостатоци, таа не е натчовечки симбол или активистка поголема од животот или нешто слично... Таа беше само нормална, просечна личност, и покрај тоа што го направи, што беше восхитувачко“, рече тој.

Неактивноста на САД

Во времето на нејзиното убиство, администрацијата на Бајден го повика Израел да спроведе брза, темелна и транспарентна истрага. Нејзиното семејство и групите за човекови права велат дека Вашингтон ефикасно ја предаде одговорноста на самиот Израел.

На прашањето оваа недела дали администрацијата на Трамп ќе бара одговорност, портпаролот на Стејт департментот рече дека Стејт департментот нема повисок приоритет од безбедноста и сигурноста на американските граѓани, но дека ги упатува прашањата во врска со истрагата до Владата на Израел.

Министерството за правда на САД и израелската војска не одговорија веднаш на барањата за коментар од агенцијата Анадолија.

Турските обвинители започнаа истрага за убиството на Ејги, но таа сè уште е во тек.