Најмалку 13 Палестинци биле убиени, а многу други се ранети во понеделник во најновите израелски напади во разорениот од војна Појас Газа, потврдија лекари и сведоци.
Четири Палестинци биле убиени во израелски напад насочен кон цивилен собир во населбата Шеџаја во градот Газа.
Уште две лица биле убиени во израелски напад врз собир на цивили во градот Беит Лахија, во северниот дел на Појасот Газа.
Две лица биле убиени и од Израел во близина на американски центар за дистрибуција на помош во близина на коридорот Нецарим.
Претходно, тројца Палестинци, маж, неговата сопруга и ќерка, биле убиени, додека други беа ранети или исчезнати, во напад насочен кон куќа во областа ал-Хекир во Деир ал-Балах, во централниот дел на Појасот Газа.
Во јужниот дел на Појасот Газа, двајца Палестинци, меѓу кои и една жена, биле убиени, а повеќе од 20 други повредени кога израелските сили отвориле оган врз цивилите кои чекале помош во близина на дистрибутивен центар во Рафах, јужна Газа.
Отфрлајќи ги меѓународните повици за прекин на огнот, израелската војска спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа повеќе од 60.800 Палестинци, претежно жени и деца. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе на работ на глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.