Најмалку 13 Палестинци биле убиени, а многу други се ранети во понеделник во најновите израелски напади во разорениот од војна Појас Газа, потврдија лекари и сведоци.

Четири Палестинци биле убиени во израелски напад насочен кон цивилен собир во населбата Шеџаја во градот Газа.

Уште две лица биле убиени во израелски напад врз собир на цивили во градот Беит Лахија, во северниот дел на Појасот Газа.

Две лица биле убиени и од Израел во близина на американски центар за дистрибуција на помош во близина на коридорот Нецарим.