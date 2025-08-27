Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ остро ги осуди нападите на израелската армија врз цивилите во Газа и најавеното воено преземање и окупација на градот.

Милановиќ го прими министерот за надворешни работи и емиграција на Палестина, Варсен Агабекијан, кој официјално престојува во Загреб.

Окупацијата на Газа не може да се оправда со ништо, изјави хрватскиот претседател Милановиќ.

На средба во Кабинетот на претседателот на Републиката, тие разговараа за ситуацијата во Газа, која со месеци, а особено во последните денови, е подложена на брутални напади од страна на израелската армија.