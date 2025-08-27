ПОЛИТИКА
Милановиќ: Хрватска што поскоро да ја признае Палестина како независна држава
Милановиќ му го пренесе на министерот Агабекијан својот став дека единственото праведно решение за војната во Газа е признавање на постоењето на две држави, Израел и Палестина
27 август 2025

Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ остро ги осуди нападите на израелската армија врз цивилите во Газа и најавеното воено преземање и окупација на градот.

Милановиќ го прими министерот за надворешни работи и емиграција на Палестина, Варсен Агабекијан, кој официјално престојува во Загреб.

Окупацијата на Газа не може да се оправда со ништо, изјави хрватскиот претседател Милановиќ.

На средба во Кабинетот на претседателот на Републиката, тие разговараа за ситуацијата во Газа, која со месеци, а особено во последните денови, е подложена на брутални напади од страна на израелската армија.

„Претседателот Милановиќ остро ги осуди нападите на израелската армија врз цивилите во Газа и најавеното воено преземање и окупација на Газа. Окупацијата на Газа не може да се оправда со ништо, смета претседателот Милановиќ“, се вели во соопштението од Кабинетот на претседателот.

Како уставен ко-креатор на хрватската надворешна политика, тој му го пренесе на министерот Агабекијан својот став дека единственото праведно решение за војната во Газа е признавање на постоењето на две држави, Израел и Палестина.

„Хрватска треба да ја признае Палестина како чекор кон запирање на војната и хуманитарната катастрофа во Газа. Признавањето на правото на палестинскиот народ на сопствена држава е единствениот начин за воспоставување траен мир на Блискиот Исток“, рече Милановиќ на средбата со министерот Агабекијан.

Тој најави дека, во рамките на своите уставни овластувања, силно ќе се залага Хрватска што поскоро да ја признае Палестина и ја повика Владата на Република Хрватска да ја започне постапката за признавање на Палестина во хрватскиот парламент.

