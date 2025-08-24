Младите луѓе кои користат е-цигари имаат поголема веројатност да станат пушат и да се соочат со пошироки здравствени ризици, открива ново големо истражување на Универзитетот во Јорк и Лондонската школа за хигиена и тропска медицина (ЛСХТМ).
Студијата, опишана како „проверка на прегледи“, пронајде конзистентни докази што ги поврзуваат електронските цигари со подоцнежното пушење тутун, како и можна поврзаност со астма, кашлање, иритација на дишните патишта, проблеми со менталното здравје и употреба на супстанци.
Иако научниците ја нагласија потребата од понатамошни истражувања за да се утврди причината и последицата, тие забележаа дека тежината на доказите ги поддржува политиките на претпазливост, вклучително и построги ограничувања за пристапот на младите до е-цигари и посилни кампањи за јавно образование.
Редовното консумирање е-цигари и загреани масла носи поголеми ризици
Д-р Су Голдер, вонредна професорка по здравствени науки на Јорк, рече дека претходните прегледи веќе покажале дека маркетингот на е-цигари на социјалните медиуми ги охрабрува младите луѓе да почнат да ги консумираат.
Најновиот преглед, според неа, прикажува загрижувачка слика за тоа што се случува кога овие производи стануваат редовна навика.
„Конзистентноста во доказите е впечатлива“, рече Голдер. „Низ повеќе студии, младите луѓе кои користат е-цигари имаат поголема веројатност да пушат во иднина.“
„Овие наоди поддржуваат посилни мерки за јавно здравје за заштита на тинејџерите од ризиците поврзани со вејп производите“, додаде таа.
Анализата покажа дека младите луѓе кои почнуваат со вејп производи со загреани масла и е-цигари, не само што имаат поголема веројатност да преминат на тутунски цигари, туку може да пушат и почесто и поинтензивно. Исто така, беше откриено дека тоа е проследено со употреба на алкохол и марихуана кај многу тинејџери.
Загриженост за менталното здравје
Студијата ги истакна врските помеѓу вејп производите и респираторните проблеми како што се астма и иритација на дишните патишта. Исто така, пронајде загрижувачка поврзаност помеѓу употребата на е-цигари и депресијата или самоубиствените мисли кај адолесцентите - иако експертите предупредија дека се потребни повеќе истражувања за целосно разбирање на ризиците за ментално здравје.
Многу млади луѓе пријавуваат зависност од никотин, вклучувајќи желба за пушење и тешкотии при откажување. Сепак, и покрај загриженоста за влијанието на никотинот врз мозокот во развој, малку студии го испитале ова детално.
Д-р Грег Хартвел, клинички доцент во ЛСХТМ, рече: „Нашиот преглед дава најсеопфатна слика досега за опсегот на ризици што вејпингот ги претставува за младите луѓе.“
„Особено, пронајдовме конзистентни докази околу преминот кон пушење, што, секако, отвора врата за мноштвото штети што ги носат конвенционалните цигари“, рече тој.
Повик за итно истражување и забрана за продажба
Истражувачите побараа понатамошни сеопфатни студии за тоа како електронските и вејп цигарите влијаат врз развојот на мозокот, кардиоваскуларното здравје, оралното здравје и комбинираната употреба на тутун и електронски цигари.
Тие тврдат дека сè додека не се пополнат овие празнини, мерките за јавно здравје треба да бидат претпазливи за да ги заштитат младите луѓе од потенцијално долгорочните штети од вејпингот.
Според извештајот на Светската здравствена организација од 2023 година, 121 земја и територија воведоа регулативи за електронски системи за испорака на никотин. Меѓу нив, 33 воведоа целосни забрани за продажба, додека 87 усвоија мерки како што се возрасни ограничувања, ограничувања за рекламирање и забрани за вејпинг во затворени јавни простори.
Но, регулативата останува нееднаква. Извештајот покажа дека 74 земји - каде живеат повеќе од две милијарди луѓе - немаат никакви правила што ги регулираат електронските цигари. Ова вклучува 40 проценти од земјите со среден приход и речиси 80 проценти од земјите со низок приход, каде што властите сè уште не презеле регулаторни мерки.