Младите луѓе кои користат е-цигари имаат поголема веројатност да станат пушат и да се соочат со пошироки здравствени ризици, открива ново големо истражување на Универзитетот во Јорк и Лондонската школа за хигиена и тропска медицина (ЛСХТМ).

Студијата, опишана како „проверка на прегледи“, пронајде конзистентни докази што ги поврзуваат електронските цигари со подоцнежното пушење тутун, како и можна поврзаност со астма, кашлање, иритација на дишните патишта, проблеми со менталното здравје и употреба на супстанци.

Иако научниците ја нагласија потребата од понатамошни истражувања за да се утврди причината и последицата, тие забележаа дека тежината на доказите ги поддржува политиките на претпазливост, вклучително и построги ограничувања за пристапот на младите до е-цигари и посилни кампањи за јавно образование.

Редовното консумирање е-цигари и загреани масла носи поголеми ризици

Д-р Су Голдер, вонредна професорка по здравствени науки на Јорк, рече дека претходните прегледи веќе покажале дека маркетингот на е-цигари на социјалните медиуми ги охрабрува младите луѓе да почнат да ги консумираат.

Најновиот преглед, според неа, прикажува загрижувачка слика за тоа што се случува кога овие производи стануваат редовна навика.

„Конзистентноста во доказите е впечатлива“, рече Голдер. „Низ повеќе студии, младите луѓе кои користат е-цигари имаат поголема веројатност да пушат во иднина.“

„Овие наоди поддржуваат посилни мерки за јавно здравје за заштита на тинејџерите од ризиците поврзани со вејп производите“, додаде таа.

Анализата покажа дека младите луѓе кои почнуваат со вејп производи со загреани масла и е-цигари, не само што имаат поголема веројатност да преминат на тутунски цигари, туку може да пушат и почесто и поинтензивно. Исто така, беше откриено дека тоа е проследено со употреба на алкохол и марихуана кај многу тинејџери.

Загриженост за менталното здравје