Високи безбедносни претставници на Камбоџа и Тајланд денес започнаа мировни преговори во Малезија со цел намалување на граничните тензии и прекинување на конфликтот меѓу овие две соседни земји од Југоисточна Азија, во кој загинаа повеќе од 40 лица.

Состанокот на таканаречениот Општ граничен комитет, еден од неколкуте билатерални механизми меѓу двете земји за решавање на граничните прашања, се одржува во Куала Лумпур на барање на Тајланд, објавува Блумберг.

Иако прекинот на огнот постигнат на 29 јули помогна да се стави крај на петдневните интензивни гранични судири, стотици илјади луѓе во граничните области од двете страни сè уште се во кампови за евакуација од страв од нови борби.

Во неделата, Министерството за одбрана на Камбоџа го обвини Тајланд за планирање нови напади и нареди евакуации по граничните области, иако официјален Бангкок ги отфрли обвинувањата.