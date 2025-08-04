Над десетина демократи во Претставничкиот дом на САД потпишаа писмо со кое ја повикуваат администрацијата на Трамп официјално да признае палестинска држава, објави порталот Аксиос во понеделник.

Во писмо упатено до американскиот претседател Доналд Трамп и државниот секретар Марко Рубио, пратениците напишаа: „Овој трагичен момент го истакна за светот долгоочекуваното барање за признавање на палестинското самоопределување“.

Пратениците во долниот дом на Конгресот на САД го истакнаа неодамнешното ветување на францускиот претседател Емануел Макрон дека ќе ја признае палестинската држава на состанокот на ОН во септември, што Рубио остро го отфрли.

„Ги охрабруваме владите на другите земји кои сè уште не ја признале палестинската државност, вклучувајќи ги и САД, да го сторат тоа“, се вели во писмото.

Претставникот Ро Кана, кој ја предводи иницијативата, изјави за Аксиос дека „токму што започнал со информирањето изминатата недела и дека одѕивот бил огромен“.