Над десетина демократи во Претставничкиот дом на САД потпишаа писмо со кое ја повикуваат администрацијата на Трамп официјално да признае палестинска држава, објави порталот Аксиос во понеделник.
Во писмо упатено до американскиот претседател Доналд Трамп и државниот секретар Марко Рубио, пратениците напишаа: „Овој трагичен момент го истакна за светот долгоочекуваното барање за признавање на палестинското самоопределување“.
Пратениците во долниот дом на Конгресот на САД го истакнаа неодамнешното ветување на францускиот претседател Емануел Макрон дека ќе ја признае палестинската држава на состанокот на ОН во септември, што Рубио остро го отфрли.
„Ги охрабруваме владите на другите земји кои сè уште не ја признале палестинската државност, вклучувајќи ги и САД, да го сторат тоа“, се вели во писмото.
Претставникот Ро Кана, кој ја предводи иницијативата, изјави за Аксиос дека „токму што започнал со информирањето изминатата недела и дека одѕивот бил огромен“.
„Признавањето би дошло со прифаќање на Планот на Арапската лига од 22 држави, кој беше усвоен минатата недела, а кој повикува на палестинска држава и признавање на Израел како еврејска демократска држава“, рече Кана.
Тој истакна дека над 147 земји признале палестинска држава, велејќи: Не можеме да бидеме изолирани од остатокот од слободниот свет.“
Франција, Велика Британија, Канада и Малта најавија планови за признавање на палестинска држава во септември, додека и Австралија сигнализираше дека би можела тоа да го направи.
Шпанија, Норвешка и Ирска официјално ја признаа палестинската држава во мај 2024 година, по што следуваше Словенија во јуни, со што вкупниот број на земји-членки на ОН што ја признаа Палестина достигна 149 од 193.
Израелската армија спроведува брутална офанзива врз Газа од 7 октомври 2023 година, при што загинаа над 60.300 Палестинци. Немилосрдното бомбардирање ја опустоши енклавата и доведе до недостиг на храна и смртни случаи од глад.