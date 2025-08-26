Едно лице е убиено во израелски напад врз село во руралниот округ Кунејтра во Јужна Сирија, соопштија локалните медиуми денес, пренесува Анадолу.
Според државната телевизија Ал-Икбарија, израелската армија нападнала куќа во селото Турнеџех, северно од Кунејтра, при што е убиен еден млад жител.
Претходно каналот објави за ноќен напад на израелските трупи врз селото Сувајса во Кунејтра, каде што испукале ракетни гранати кон небото и извршиле претреси во областа поради конфронтации со жителите.
Млад жител бил приведен од воените сили, се додава во соопштението.
Најновиот напад е четврти израелски напад месецов врз Кунејтра, која се наоѓа во зоната на раздвојување во окупираната Голанска Висорамнина.
Израелскиот министер за одбрана Израел Кац, на X, изјави дека израелската армија „ќе остане на врвот на планината Хермон и во безбедносната зона“.
Тој тврдеше дека присуството на армијата е неопходно за „заштита на населените места на Голанската Висорамнина и во Галилеја“ и заедницата Друзи во Сирија.
Во изминатите седум месеци израелската армија ги окупира планината Хермон (Џабал ал-Шеик) и безбедносниот појас широк 15 километри во делови од Јужна Сирија, контролирајќи повеќе од 40.000 Сиријци во рамките на заземената тампон-зона.
По падот на режимот на Башар ал-Асад кон крајот на 2024 година Израел ја прошири својата окупација на сирискиот дел од Голанската Висорамнина со заземање на демилитаризираната тампон-зона, потег со кој се прекрши Договорот за раздвојување со Сирија од 1974 година.
Новата сириска администрација, која е на власт од крајот на декември 2024 година, не претставува никаква закана за Израел, но израелската армија постојано преминува на сириска територија и изведува воздушни напади во кои се убиени цивили и уништени се воени објекти и инфраструктура на Сирија.