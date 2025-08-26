Едно лице е убиено во израелски напад врз село во руралниот округ Кунејтра во Јужна Сирија, соопштија локалните медиуми денес, пренесува Анадолу.

Според државната телевизија Ал-Икбарија, израелската армија нападнала куќа во селото Турнеџех, северно од Кунејтра, при што е убиен еден млад жител.

Претходно каналот објави за ноќен напад на израелските трупи врз селото Сувајса во Кунејтра, каде што испукале ракетни гранати кон небото и извршиле претреси во областа поради конфронтации со жителите.

Млад жител бил приведен од воените сили, се додава во соопштението.

Најновиот напад е четврти израелски напад месецов врз Кунејтра, која се наоѓа во зоната на раздвојување во окупираната Голанска Висорамнина.