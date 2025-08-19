„Можеби Швајцарија, јас сум за Женева. Или ќе биде некоја друга земја. Последниот пат билатералните консултации се одржаа во Туркије, во Истанбул“, рече францускиот претседател.

Тој додаде дека на средбата во Вашингтон со учество на европските лидери, како и претседателите на САД и Украина, Доналд Трамп и Володимир Зеленски, била разгледана можноста за одржување билатерални контакти на високо ниво меѓу Русија и Украина, по што треба да следи трилатерална средба во присуство на САД и мултилатерална средба со учество на поширок круг земји.