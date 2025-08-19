СВЕТ
Макрон ја предлага Женева како можна локација за средба Путин-Зеленски
Можеби Швајцарија, јас сум за Женева. Или ќе биде некоја друга земја. Последниот пат билатералните консултации се одржаа во Туркије, во Истанбул“, рече францускиот претседател.
EU Russia Ukraine War / AP
пред ден

Францускиот претседател Емануел Макрон денес ја предложи Женева како можно место за билатерална средба меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Макрон изјави дека ситуацијата е „во втората фаза“ и дека треба да се најде „неутрална земја“.

„Можеби Швајцарија, јас сум за Женева. Или ќе биде некоја друга земја. Последниот пат билатералните консултации се одржаа во Туркије, во Истанбул“, рече францускиот претседател.

Тој додаде дека на средбата во Вашингтон со учество на европските лидери, како и претседателите на САД и Украина, Доналд Трамп и Володимир Зеленски, била разгледана можноста за одржување билатерални контакти на високо ниво меѓу Русија и Украина, по што треба да следи трилатерална средба во присуство на САД и мултилатерална средба со учество на поширок круг земји.

