ПОЛИТИКА
2 мин читање
Русија се повлече од мораториумот за распоредување на копнени ракети со среден и краток дострел
Чекорите на колективниот Запад водат кон формирање и акумулација на дестабилизирачки ракетен потенцијал во регионите што се граничат со Руската Федерација, создавајќи директна закана за безбедноста земјате и од стратешка природа, соопшти Москва
Русија се повлече од мораториумот за распоредување на копнени ракети со среден и краток дострел
Мораториумот се темелеше на Договорот меѓу САД и СССР во 1987 година, a американскиот претседател Трамп, ги повлече САД од договорот во 2019 година / Reuters
5 август 2025

Русија во понеделник објави дека го напуштила мораториумот за распоредување на копнени ракети со среден и краток дострел, откако Москва заклучила дека условите за одржување на едностраниот мораториум исчезнаа и повеќе не се смета за обврзана со претходно усвоените самоограничувања.

„Чекорите на колективниот Запад, гледани заедно, водат кон формирање и акумулација на дестабилизирачки ракетен потенцијал во регионите што се граничат со Руската Федерација, создавајќи директна закана за безбедноста на оваа земја и од стратешка природа“, се вели во соопштението на руското Министерство за надворешни работи.

Москва објаснува дека условите за одржување на едностраниот мораториум исчезнаа, со оглед на тоа што нејзините повеќекратни предупредувања се игнорирани и ситуацијата се развива кон распоредување на американски копнени ракети со среден дострел во Европа и Азиско-пацифичкиот регион.

Во соопштението се наведува дека одлуките за одговор ќе ги донесе руското раководство врз основа на анализа на обемот на распоредување на американски и други западни копнени ракети со среден и краток дострел, како и општиот развој на ситуацијата во областа на меѓународната безбедност и стратешката стабилност.

recommended

Министерството наведува дека ваквиот развој на настаните носи сериозен негативен набој и значајни штетни последици за регионалната и глобалната стабилност, вклучително и опасна ескалација на тензиите меѓу нуклеарните сили.

Мораториумот се базираше на Договорот за нуклеарни сили со среден дострел, потпишан меѓу САД и поранешниот СССР во 1987 година, со кој се забрануваат сите нуклеарни и конвенционални балистички ракети, крстосувачки ракети и ракетни лансери на двете земји со дострел од 1.000 до 5.500 километри и од 500 до 1.000 километри.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ги повлече САД од договорот во 2019 година, наведувајќи го руското непочитување, додека Русија ги негираше обвинувањата и рече дека нема да распореди такво оружје освен ако Вашингтон не го стори тоа.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us