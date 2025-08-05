Русија во понеделник објави дека го напуштила мораториумот за распоредување на копнени ракети со среден и краток дострел, откако Москва заклучила дека условите за одржување на едностраниот мораториум исчезнаа и повеќе не се смета за обврзана со претходно усвоените самоограничувања.
„Чекорите на колективниот Запад, гледани заедно, водат кон формирање и акумулација на дестабилизирачки ракетен потенцијал во регионите што се граничат со Руската Федерација, создавајќи директна закана за безбедноста на оваа земја и од стратешка природа“, се вели во соопштението на руското Министерство за надворешни работи.
Москва објаснува дека условите за одржување на едностраниот мораториум исчезнаа, со оглед на тоа што нејзините повеќекратни предупредувања се игнорирани и ситуацијата се развива кон распоредување на американски копнени ракети со среден дострел во Европа и Азиско-пацифичкиот регион.
Во соопштението се наведува дека одлуките за одговор ќе ги донесе руското раководство врз основа на анализа на обемот на распоредување на американски и други западни копнени ракети со среден и краток дострел, како и општиот развој на ситуацијата во областа на меѓународната безбедност и стратешката стабилност.
Министерството наведува дека ваквиот развој на настаните носи сериозен негативен набој и значајни штетни последици за регионалната и глобалната стабилност, вклучително и опасна ескалација на тензиите меѓу нуклеарните сили.
Мораториумот се базираше на Договорот за нуклеарни сили со среден дострел, потпишан меѓу САД и поранешниот СССР во 1987 година, со кој се забрануваат сите нуклеарни и конвенционални балистички ракети, крстосувачки ракети и ракетни лансери на двете земји со дострел од 1.000 до 5.500 километри и од 500 до 1.000 километри.
Претседателот на САД, Доналд Трамп, ги повлече САД од договорот во 2019 година, наведувајќи го руското непочитување, додека Русија ги негираше обвинувањата и рече дека нема да распореди такво оружје освен ако Вашингтон не го стори тоа.