Русија во понеделник објави дека го напуштила мораториумот за распоредување на копнени ракети со среден и краток дострел, откако Москва заклучила дека условите за одржување на едностраниот мораториум исчезнаа и повеќе не се смета за обврзана со претходно усвоените самоограничувања.

„Чекорите на колективниот Запад, гледани заедно, водат кон формирање и акумулација на дестабилизирачки ракетен потенцијал во регионите што се граничат со Руската Федерација, создавајќи директна закана за безбедноста на оваа земја и од стратешка природа“, се вели во соопштението на руското Министерство за надворешни работи.

Москва објаснува дека условите за одржување на едностраниот мораториум исчезнаа, со оглед на тоа што нејзините повеќекратни предупредувања се игнорирани и ситуацијата се развива кон распоредување на американски копнени ракети со среден дострел во Европа и Азиско-пацифичкиот регион.

Во соопштението се наведува дека одлуките за одговор ќе ги донесе руското раководство врз основа на анализа на обемот на распоредување на американски и други западни копнени ракети со среден и краток дострел, како и општиот развој на ситуацијата во областа на меѓународната безбедност и стратешката стабилност.