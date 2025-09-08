Најмалку 14 лица загинале, а десетици се повредени во смртоносните судири меѓу демонстрантите и полицијата во понеделник, откако демонстрантите упаднаа во парламентот во знак на протест против наводната корупција и одлуката на владата да ги затвори социјалните медиуми, објавија локалните медиуми.

Седум од повредените демонстранти однесени во Националниот центар за траума починале, додека десет други се во критична состојба со прострелни рани во главата и градите, објави локалниот весник на англиски јазик „Катманду пост“, цитирајќи го болничкиот службеник Дипендра Пандеј.

Повеќе од 20 други се исто така хоспитализирани.

Тројца демонстранти починале во болницата Еверест, каде што се лекуваат повеќе од 50 повредени лица, а четворица други се во критична состојба.

Уште четворица се однесени во различни болници мртви, а идентитетот на починатите сè уште не е потврден.

Властите воведоа полициски час во главниот град Катманду по смртоносните протести.