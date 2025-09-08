Најмалку 14 лица загинале, а десетици се повредени во смртоносните судири меѓу демонстрантите и полицијата во понеделник, откако демонстрантите упаднаа во парламентот во знак на протест против наводната корупција и одлуката на владата да ги затвори социјалните медиуми, објавија локалните медиуми.
Седум од повредените демонстранти однесени во Националниот центар за траума починале, додека десет други се во критична состојба со прострелни рани во главата и градите, објави локалниот весник на англиски јазик „Катманду пост“, цитирајќи го болничкиот службеник Дипендра Пандеј.
Повеќе од 20 други се исто така хоспитализирани.
Тројца демонстранти починале во болницата Еверест, каде што се лекуваат повеќе од 50 повредени лица, а четворица други се во критична состојба.
Уште четворица се однесени во различни болници мртви, а идентитетот на починатите сè уште не е потврден.
Властите воведоа полициски час во главниот град Катманду по смртоносните протести.
Демонстрантите од „Генерацијата З“ ги пробија полициските барикади и ги нападнаа портите на парламентот, додека безбедносните сили одговорија со солзавец и водени топови за да ги растераат демонстрантите.
Демонстрации се одржаа во Катманду, Покара, Бутвал, Биратнагар и други градови против наводната корупција и забраната за социјалните медиуми.
Минатата недела, Непал презеде чекори за блокирање на главните платформи на социјалните медиуми откако не успеаја да се регистрираат кај владата.
Министерството за комуникации и информатичка технологија ја издаде забраната откако им даде на компаниите седум дена од 28 август да се регистрираат кај владата. Блокираните платформи вклучуваат Фејсбук, Инстаграм и Вотсап, во сопственост на американската компанија Мета, заедно со Јутјуб, американската компанија за социјални медиуми Х, Редит и ЛинкедИн. Се вели дека блокадите ќе бидат укинати откако компаниите ќе се регистрираат кај владата.
Главната опозициска партија во Непал ја критикуваше одлуката.