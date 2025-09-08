СВЕТ
2 мин читање
Најмалку 14 лица загинаа во Непал по протестите поради забраната за социјалните медиуми
Демонстрантите упаднале во парламентот во знак на протест против наводната корупција и одлуката на владата да ги затвори социјалните медиуми, објавија локалните медиуми
Најмалку 14 лица загинаа во Непал по протестите поради забраната за социјалните медиуми
Властите воведоа полициски час во главниот град Катманду по смртоносните протести / AP
8 септември 2025

Најмалку 14 лица загинале, а десетици се повредени во смртоносните судири меѓу демонстрантите и полицијата во понеделник, откако демонстрантите упаднаа во парламентот во знак на протест против наводната корупција и одлуката на владата да ги затвори социјалните медиуми, објавија локалните медиуми.

Седум од повредените демонстранти однесени во Националниот центар за траума починале, додека десет други се во критична состојба со прострелни рани во главата и градите, објави локалниот весник на англиски јазик „Катманду пост“, цитирајќи го болничкиот службеник Дипендра Пандеј.

Повеќе од 20 други се исто така хоспитализирани.

Тројца демонстранти починале во болницата Еверест, каде што се лекуваат повеќе од 50 повредени лица, а четворица други се во критична состојба.

Уште четворица се однесени во различни болници мртви, а идентитетот на починатите сè уште не е потврден.

Властите воведоа полициски час во главниот град Катманду по смртоносните протести.

Препорачано

Демонстрантите од „Генерацијата З“ ги пробија полициските барикади и ги нападнаа портите на парламентот, додека безбедносните сили одговорија со солзавец и водени топови за да ги растераат демонстрантите.

Демонстрации се одржаа во Катманду, Покара, Бутвал, Биратнагар и други градови против наводната корупција и забраната за социјалните медиуми.

Минатата недела, Непал презеде чекори за блокирање на главните платформи на социјалните медиуми откако не успеаја да се регистрираат кај владата.

Министерството за комуникации и информатичка технологија ја издаде забраната откако им даде на компаниите седум дена од 28 август да се регистрираат кај владата. Блокираните платформи вклучуваат Фејсбук, Инстаграм и Вотсап, во сопственост на американската компанија Мета, заедно со Јутјуб, американската компанија за социјални медиуми Х, Редит и ЛинкедИн. Се вели дека блокадите ќе бидат укинати откако компаниите ќе се регистрираат кај владата.

Главната опозициска партија во Непал ја критикуваше одлуката.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us