Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го одбележа Светскиот ден на хуманитарноста со колумна во шпанскиот дневен весник „Ел Паис“, во која ја истакна хуманитарната дипломатија на Туркије и нејзиното цврсто сојузништво со Шпанија.

Во текстот со наслов „Сочувство без граници: Алијансата на цивилизациите и хуманитарната дипломатија“, Ердоган укажа на глобалните хуманитарни кризи, мобилизацијата на Туркије за справување со нив и заедничките цели со Шпанија.

„Денес суровата реалност со која се соочуваме на Светскиот ден на хуманитарноста е дека повеќе од 300 милиони луѓе немаат пристап до најосновните хуманитарни потреби. Тоа е вистина што ја вознемирува совеста на човештвото и го повикува целиот свет да дејствува со одговорност“, напиша Ердоган.

Тој истакна дека Туркије досега обезбедила повеќе од 101.000 тони хуманитарна помош за Газа и спровела хуманитарна мобилизација во вредност од над 40 милиони долари во поддршка на Агенцијата на ОН за палестинските бегалци (УНРВА).