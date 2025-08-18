Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Вашингтон, каде што треба да учествува на разговори за ставање крај на руската војна во Украина со американскиот претседател Доналд Трамп, како и со група европски лидери.

„Сите споделуваме силна желба да ја завршиме оваа војна брзо и сигурно“, напиша Зеленски на платформата на X.

Тој рече дека мирот мора да биде траен, „не како што беше пред години, кога Украина беше принудена да се откаже од Крим и дел од нашиот Исток - дел од Донбас - а Путин едноставно го искористи тоа како појдовна точка за нов напад“.

Зеленски, исто така, ги критикуваше „безбедносните гаранции“ понудени на Украина во 1994 година, велејќи дека тие не успеаја. Крим, рече тој, никогаш не требало да биде предаден, „исто како што Украинците не се откажаа од Киев, Одеса или Харков по 2022 година“.