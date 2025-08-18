Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Вашингтон, каде што треба да учествува на разговори за ставање крај на руската војна во Украина со американскиот претседател Доналд Трамп, како и со група европски лидери.
„Сите споделуваме силна желба да ја завршиме оваа војна брзо и сигурно“, напиша Зеленски на платформата на X.
Тој рече дека мирот мора да биде траен, „не како што беше пред години, кога Украина беше принудена да се откаже од Крим и дел од нашиот Исток - дел од Донбас - а Путин едноставно го искористи тоа како појдовна точка за нов напад“.
Зеленски, исто така, ги критикуваше „безбедносните гаранции“ понудени на Украина во 1994 година, велејќи дека тие не успеаја. Крим, рече тој, никогаш не требало да биде предаден, „исто како што Украинците не се откажаа од Киев, Одеса или Харков по 2022 година“.
„Украинците се борат за својата земја, за својата независност. Сега, нашите војници имаат успеси во Донецката и Сумската област“, рече тој, изразувајќи увереност дека ќе ја бранат Украина и ефикасно ќе ја гарантираат безбедноста, додавајќи дека „украинскиот народ секогаш ќе му биде благодарен на претседателот Трамп, на сите во Америка и на секој партнер и сојузник за нивната поддршка и непроценлива помош“.
„Русија мора да ја заврши оваа војна, која самата ја започна. И се надевам дека нашата заедничка сила со Америка, со нашите европски пријатели, ќе ја принуди Русија на вистински мир“, додаде Зеленски.
Трамп и Путин одржаа тричасовен состанок зад затворени врати во петокот во Анкориџ, Алјаска, при што Путин рече дека постигнале „разбирање“.
По самитот, Трамп за „Фокс њуз“ изјави дека е договорено за значајни точки, а остануваат само помали точки.