Електрическият автопарк в Тюркийе се удвоява за година
Електромобилите по турските пътища надхвърлиха 289,000, докато хибридите достигнаха близо 600,000 до юли, отразявайки бързата промяна на автомобилния пазар в страната към електрификация.
Домашно произведените турски електромобили Togg и разрастващата се мрежа за зареждане допринасят за увеличаване на броя на електромобилите в страната. / AA
20 август 2025

Броят на електрическите превозни средства (EVs) по пътищата в Тюркийе се увеличи повече от два пъти за една година, нараствайки със 120.6 процента до 289,457 единици към края на юли, според данни, публикувани от Турския статистически институт (TurkStat).

Този ръст подчертава бързата промяна в потребителските предпочитания, подкрепена от разширяващата се мрежа за зареждане в Тюркийе и пускането на пазара на местно произведената марка електромобили Togg.

От общо 16.8 милиона регистрирани автомобили в страната през юли, електромобилите съставляват 1.7 процента от автопарка. Това представлява драматичен ръст в сравнение с едва 565 регистрирани електромобила през 2015 г., като броят им за първи път надхвърли 250,000 миналия месец.

Хибридите също набират популярност

Хибридните превозни средства също отбелязват значителен ръст. Регистрациите са се увеличили от само 23 единици през 2011 г. до 222,328 към края на 2023 г., а след това почти се удвоиха до 391,269 през 2024 г.

Към юли 2025 г. хибридният автопарк достигна 556,995 превозни средства, което представлява 3.3 процента от всички автомобили — в сравнение с 2.4 процента в края на миналата година.

Тези данни подчертават бързо променящия се автомобилен пазар в Тюркийе, докато глобалните и вътрешни политики насърчават електрификацията, позиционирайки електромобилите и хибридите като нарастващ дял от бъдещето на мобилността в страната.

