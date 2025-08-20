Броят на електрическите превозни средства (EVs) по пътищата в Тюркийе се увеличи повече от два пъти за една година, нараствайки със 120.6 процента до 289,457 единици към края на юли, според данни, публикувани от Турския статистически институт (TurkStat).

Този ръст подчертава бързата промяна в потребителските предпочитания, подкрепена от разширяващата се мрежа за зареждане в Тюркийе и пускането на пазара на местно произведената марка електромобили Togg.

От общо 16.8 милиона регистрирани автомобили в страната през юли, електромобилите съставляват 1.7 процента от автопарка. Това представлява драматичен ръст в сравнение с едва 565 регистрирани електромобила през 2015 г., като броят им за първи път надхвърли 250,000 миналия месец.

Хибридите също набират популярност