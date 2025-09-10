Британският премиер Киър Стармър прие генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Даунинг Стрийт във вторник, след срещата на Контактната група за отбрана на Украйна (UDCG) в Лондон.

Според информация от Даунинг Стрийт, лидерите обсъдиха и ситуацията в Доха, като Стармър осъди последната израелска атака и подчерта важността от избягване на по-нататъшна ескалация в региона.

По отношение на Украйна, двамата лидери разгледаха ситуацията на фронтовата линия и акцентираха върху необходимостта Киев да бъде снабден с нужните военни способности.

Рюте информира Стармър за преговорите на Контактната група за отбрана на Украйна по-рано през деня, където съюзниците потвърдиха усилията за засилване на подкрепата, включително чрез Коалицията на желаещите. И двамата лидери приветстваха интегрирането на американските приноси в плана на коалицията.