Генералният секретар на НАТО и британският премиер обещават по-силна военна подкрепа за Украйна
Разговорите на Даунинг стрийт засегнаха й регионалната сигурност, като Стармър осъди израелската атака срещу Доха и призова за деескалация.
Рютe похвали ангажимента на Обединеното кралство за увеличаване на отбранителните разходи и водещата му роля. / AA
10 септември 2025

Британският премиер Киър Стармър прие генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Даунинг Стрийт във вторник, след срещата на Контактната група за отбрана на Украйна (UDCG) в Лондон.

Според информация от Даунинг Стрийт, лидерите обсъдиха и ситуацията в Доха, като Стармър осъди последната израелска атака и подчерта важността от избягване на по-нататъшна ескалация в региона.

По отношение на Украйна, двамата лидери разгледаха ситуацията на фронтовата линия и акцентираха върху необходимостта Киев да бъде снабден с нужните военни способности.

Рюте информира Стармър за преговорите на Контактната група за отбрана на Украйна по-рано през деня, където съюзниците потвърдиха усилията за засилване на подкрепата, включително чрез Коалицията на желаещите. И двамата лидери приветстваха интегрирането на американските приноси в плана на коалицията.

Те също така се съгласиха за необходимостта от увеличаване на натиска върху Русия, включително чрез санкции, за да бъде принуден президентът Владимир Путин да участва в смислени мирни преговори.

По-рано през деня Рюте проведе отделни срещи с британския министър на отбраната Джон Хийли, външния министър Ивет Купър, украинския министър на отбраната Денис Шмихал и германския министър на отбраната Борис Писториус, според информация от НАТО.

Рюте похвали ангажимента на Обединеното кралство за увеличаване на разходите за отбрана и водещата му роля, заедно с Франция, в напредъка на гаранциите за сигурност за Украйна.

