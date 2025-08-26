Австралия изгони иранския посланик във вторник, обвинявайки страната за организиране на антисемитски палежи в Мелбърн и Сидни.
Това е първият случай, в който Австралия изгонва посланик от Втората световна война насам.
Министър-председателят Антъни Албанезе заяви, че разузнавателните служби са стигнали до „дълбоко тревожно заключение“, че Иран е ръководил поне две предполагаеми антисемитски атаки.
Според Албанезе, Техеран стои зад палеж на кошерно кафене, “Левис Континентал”, в предградието Бонди в Сидни през октомври 2024 г.
Той също така твърди, че Иран е ръководил палеж на синагогата "Адас Израел" в Мелбърн през декември 2024 г., позовавайки се на разузнавателните данни. При двете атаки няма съобщения за физически наранявания.
„Това бяха изключителни и опасни актове на агресия, организирани от чужда държава на австралийска територия“, заяви Албанезе, обвинявайки Техеран в опит да „подкопае социалното единство и да сее раздор“.
Австралия обяви иранския посланик Ахмад Садеги за „персона нон грата“ и му нареди, заедно с още трима служители, да напуснат страната в рамките на седем дни.
Австралия също така изтегли своя посланик от Иран и преустанови дейността на посолството си в Техеран.
Дипломатите са „в безопасност в трета страна“, отбеляза Албанезе.
Австралия също така ще приема законодателство за обявяване на Корпуса на стражите на ислямската революция на Иран за терористична организация, добави той.
Министърът на външните работи Пени Уонг заяви, че това е първият случай в следвоенния период, когато Австралия изгонва посланик.
Австралия ще поддържа дипломатически линии с Иран, за да защитава интересите на австралийците, каза Уонг.
Австралия има посолство в Техеран от 1968 г.
Въпреки че австралийците са били съветвани да не пътуват през Иран от 2020 г., Уонг заяви, че възможността на Канбера да предоставя консулска помощ сега е „изключително ограничена“.
„Знам, че много австралийци имат семейни връзки в Иран, но призовавам всеки австралиец, който обмисля пътуване до Иран, моля, не го правете“, каза тя.
„Нашето послание е: ако сте австралиец в Иран, напуснете сега, ако е безопасно да го направите.“
Шефът на австралийското разузнаване Майкъл Бърджес заяви, че „трудоемко“ разследване на разузнавателните служби е разкрило връзки между антисемитските атаки и Корпуса на стражите на ислямската революция на Иран.
Според Бърджес, генерален директор на Австралийската организация за сигурност и разузнаване, Корпусът вероятно е ръководил поне две и „вероятно“ повече атаки срещу еврейски интереси в Австралия.
Той твърди, че силата е използвала сложна мрежа от проксита, за да прикрие участието си.
Бърджес подчерта обаче, че иранското посолство в Австралия и неговите дипломати не са замесени.
Австралийската разузнавателна служба все още разследва възможно иранско участие в редица други атаки, добави Бърджес.