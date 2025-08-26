Австралия изгони иранския посланик във вторник, обвинявайки страната за организиране на антисемитски палежи в Мелбърн и Сидни.

Това е първият случай, в който Австралия изгонва посланик от Втората световна война насам.

Министър-председателят Антъни Албанезе заяви, че разузнавателните служби са стигнали до „дълбоко тревожно заключение“, че Иран е ръководил поне две предполагаеми антисемитски атаки.

Според Албанезе, Техеран стои зад палеж на кошерно кафене, “Левис Континентал”, в предградието Бонди в Сидни през октомври 2024 г.

Той също така твърди, че Иран е ръководил палеж на синагогата "Адас Израел" в Мелбърн през декември 2024 г., позовавайки се на разузнавателните данни. При двете атаки няма съобщения за физически наранявания.

„Това бяха изключителни и опасни актове на агресия, организирани от чужда държава на австралийска територия“, заяви Албанезе, обвинявайки Техеран в опит да „подкопае социалното единство и да сее раздор“.

Австралия обяви иранския посланик Ахмад Садеги за „персона нон грата“ и му нареди, заедно с още трима служители, да напуснат страната в рамките на седем дни.

Австралия също така изтегли своя посланик от Иран и преустанови дейността на посолството си в Техеран.

Дипломатите са „в безопасност в трета страна“, отбеляза Албанезе.

Австралия също така ще приема законодателство за обявяване на Корпуса на стражите на ислямската революция на Иран за терористична организация, добави той.

Министърът на външните работи Пени Уонг заяви, че това е първият случай в следвоенния период, когато Австралия изгонва посланик.