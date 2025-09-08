ТЮРКИЙЕ
Смъртоносна стрелба срещу полицейски участък в западна Тюркийе отне живота на двама полицаи
16-годишен заподозрян е арестуван във връзка със стрелбата в Измир, при която са ранени и двама полицаи.
На мястото на произшествието са разположени сили за сигурност и са въведени строги мерки за сигурност. / AA
8 септември 2025

Двама полицаи загинаха, а още двама бяха ранени при стрелба срещу полицейски участък в Измир, Тюркийе в понеделник. 16-годишен заподозрян е арестуван, съобщиха властите.

Тийнейджърът е открил огън с пушка по полицейския участък Салих Ишгьорен в община Балчова на окръг Измир. Вътрешният министър Али Йерликая съобщи, че „подлата“ атака срещу полицейския участък в Балчова, район западно от курортния град, е довела до смъртта на двама служители на реда, а трети е „тежко ранен“, докато друг е получил „леки наранявания“.

„Заподозреният в инцидента, 16-годишният Е.Б., е арестуван и е започнато разследване“, написа Йерликая в социалната мрежа X. Раненият полицай е откаран в Изследователската болница на Университета “9-ти септември” /Dokuz Eylül/.

Министърът на правосъдието Йълмаз Тунч обяви, че е започнато съдебно разследване на атаката от Главната прокуратура на Измир.

„Започнато е съдебно разследване от Главната прокуратура на Измир във връзка с инцидента. Назначени са 2 заместник-главни прокурори и 6 прокурори“, написа Тунч в X, осъждайки въоръжената атака.

Полицията незабавно разположи сили в района, налагайки строги мерки за сигурност, съобщават медиите. Кметът на Измир Джемил Тугай осъди „предателската“ атака и изрази съболезнования на семействата на загиналите в публикация в X.

