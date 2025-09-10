СВЯТ
ЕС отпусна 175,6 милиарда долара за отбранителен фонд за укрепване на сигурността на блока
Полша получава най-големия дял с 43,7 милиарда евро, следвана от Румъния, Франция, Унгария и Италия.
Полша ще получи най-голям дял – 43,7 млрд. евро. / AA
10 септември 2025

Европейската комисия обяви предварителното разпределение на фонд за отбрана в размер на 150 милиарда евро (175.6 милиарда долара) по новата програма за сигурност за Европа „SAFE“ (Security Action for Europe), която цели да укрепи отбранителната готовност на блока.

Според Комисията финансирането ще бъде разпределено между 19 държави членки, които са поискали подкрепа, въз основа на система за предварително разпределение. Окончателните суми ще зависят от отбранителните проекти и нивата на готовност на всяка страна.

Полша ще получи най-голям дял от 43.7 милиарда евро. Следват Румъния (16.68 милиарда евро), Франция и Унгария (по 16.21 милиарда евро), Италия (14.9 милиарда евро), Белгия (8.34 милиарда евро), Литва (6.37 милиарда евро), Португалия (5.84 милиарда евро) и Латвия (5.68 милиарда евро).

Други разпределения включват България (3.26 милиарда евро), Естония (2.66 милиарда евро), Словакия (2.31 милиарда евро), Чехия (2.06 милиарда евро), Хърватия (1.7 милиарда евро), Кипър (1.18 милиарда евро), Испания и Финландия (по 1 милиард евро), Гърция (787 милиона евро) и Дания (46.7 милиона евро).

Програмата SAFE, приета от лидерите на ЕС през май, ще предостави дългосрочни заеми на конкурентни цени, за да ускори спешните отбранителни поръчки.

Тя е част от плана на Европейската комисия „Европейски план за превъоръжаване / Подготовка 2030 г.“, който цели да мобилизира над 800 милиарда евро за отбранителни разходи.

Заемите ще бъдат достъпни само за държавите членки на ЕС, Украйна и страните от Европейското икономическо пространство ЕИП и Европейска асоциация за свободна търговия ЕАСТ също ще могат да участват в съвместни поръчки по схемата.

