Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Съединените щати, че искат да си присвоят петрола, газа и златото на страната му и окачестви като измама наркооперацията на Вашингтон, която бе посочена като причина за неотдавнашното военно разполагане в Карибите.

"Те търсят много неща. Търсят петрол, а не борба с наркотрафика," каза Мадуро по време на интервю с бившия президент на Еквадор Рафаел Кореа.

"Венецуела има най-големия петролен резерв в света и четвъртия по големина газов резерв, именно в Карибите, където тези хора командват флота, а Венецуела има това, което може да бъде първият златен резерв в света," добави той.

Обвиненията, направени по руския новинарски канал RT в нов епизод на телевизионната програма „Conversando con Correa“, се появиха на фона на нарастващото напрежение между Каракас и Вашингтон заради морското разполагане, наредено от САЩ в Карибите, в близост до водите на Венецуела.

Американското правителство твърди, че целта на разполагането е операция срещу наркотрафика.

"Така американската империя играе опасна роля за нашия регион, но и опасна за тях самите," заяви Мадуро.

‘План за война’