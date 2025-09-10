Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Съединените щати, че искат да си присвоят петрола, газа и златото на страната му и окачестви като измама наркооперацията на Вашингтон, която бе посочена като причина за неотдавнашното военно разполагане в Карибите.
"Те търсят много неща. Търсят петрол, а не борба с наркотрафика," каза Мадуро по време на интервю с бившия президент на Еквадор Рафаел Кореа.
"Венецуела има най-големия петролен резерв в света и четвъртия по големина газов резерв, именно в Карибите, където тези хора командват флота, а Венецуела има това, което може да бъде първият златен резерв в света," добави той.
Обвиненията, направени по руския новинарски канал RT в нов епизод на телевизионната програма „Conversando con Correa“, се появиха на фона на нарастващото напрежение между Каракас и Вашингтон заради морското разполагане, наредено от САЩ в Карибите, в близост до водите на Венецуела.
Американското правителство твърди, че целта на разполагането е операция срещу наркотрафика.
"Така американската империя играе опасна роля за нашия регион, но и опасна за тях самите," заяви Мадуро.
‘План за война’
"Те изваждат своите холивудски истории, където Мадуро е лошият герой във филма, а те са добрите. Те се стремят да използват военна заплаха, за да защитят крайнодесните и имперските си интереси."
Мадуро също така обвини САЩ, че имат "план за война" за "налагане на своята хегемония" в света, цел, която той нарече "невъзможна."
ММадуро освен това отбеляза, че САЩ са "световният център на наркотрафика" и управляват "целия наркотрафик в Южна Америка и света," предупреждавайки, че истинските мафии и картели са в Съединените щати.
САЩ са разположили осем военни кораба с ракети и ядрено задвижвана подводница в Карибите и миналата седмица наредиха изпращането на изтребители F-35 на военна база в Пуерто Рико.
"Те насочват 1 200 ракети към нас," предупреди Мадуро.
В отговор на американското морско присъствие Венецуела разположи кораби, мобилизира милиони милиционери и разположи "специален ресурс" от военни сили в пет региона на страната на Карибското и Атлантическото крайбрежие.