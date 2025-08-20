Неправителствени организации (НПО) в Тюркийе работят усилено вече 683 дни, за да облекчат хранителната криза в Газа, предизвикана от израелските атаки, започнали на 7 октомври 2023 г.
Те редовно доставят хранителни продукти, облекло, лекарства, медицинско оборудване и други основни стоки, съсредоточавайки усилията си върху справянето с нарастващия недостиг на храна.
Турският Червен полумесец
Турският Червен полумесец ръководи пет мисии „Кораб на добротата“, изпращайки 10 кораба с общо 869 камиона (15 089 тона) хуманитарна помощ, включваща основно хранителни продукти, хигиенни материали и медицински консумативи.
През януари организацията достави 52 164 консерви с месо, дарени по повод за Курбан Байрам чрез Турската агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) и Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA), докато още 261 тона консервирано месо от 15-ия кораб с помощ на Тюркийе очакват разрешение за достъп.
Полевите кухни на Турският Червен Полумесец в Газа осигуряват храна на 21 000 души дневно, като до момента са раздадени 6,83 милиона порции. Също са доставени 400 тона местно закупени стоки, а от ноември 2024 г. са разпределени 1,66 милиона литра питейна вода, като се очаква доставките да бъдат възобновени, когато условията го позволят.
От 29 ноември 2024 г. Турският Червен Полумесец започна да доставя питейна вода в Газа чрез водоноски, осигурявайки по 20 литра на семейство, или общо 20 тона вода на ден.
От 5 000 хранителни пакета, осигурени чрез Йордания, 2 500 бяха раздадени през февруари, а останалите очакват да бъдат доставени. Въпреки наложените ограничения, към 3 август 165 от общо 405 камиона с помощ, разтоварени в склад на Египетския Червен Полумесец, са влезли в Газа, като сортирането на останалите продължава.
„Deniz Feneri“
Асоциацията „Deniz Feneri“ (в превод “Морски фенер”) осигурява топла храна за 15 000 души дневно чрез 10 полеви кухни в северната, южната и централната част на Газа. Храната се разпределя в бежански лагери и сред нуждаещи се семейства чрез доброволци и местен персонал.
Справяйки се с един от най-критичните проблеми в Газа — липсана на достъп до чиста вода след разрушаването на инфраструктурата — асоциацията доставя по 15 тона чиста питейна вода дневно и поддържа два активни кладенеца.
Освен това „Deniz Feneri“ предоставя хранителна помощ на болница „Ал Уафа“ в Газа, осигурявайки по три хранения на ден за пациентите и техните придружители.
IHH
От началото на атаките, Фондацията за хуманитарна помощ IHH е разпространила 35,19 милиона топли хранения в региона. Фондацията също е доставила 127,63 милиона хляба и 1,2 милиона различни хранителни продукти, включително консерви, паста, готови за консумация пакети и плодови сокове.
Фондацията е доставила 206 521 хранителни пакета, 129 789 чувала брашно и 17 848 пакета зеленчуци за населението на Газа. Освен това е осигурила 2 567 цистерни с питейна вода и пакети с месо.
Асоциация “Cansuyu”
От началото на нападенията Асоциация “Cansuyu” е изпратила 102 камиона с хуманитарна помощ, включваща хранителни пакети, брашно, ориз, олио, бобови култури, паста и други основни продукти.
Организацията е доставила 3 000 хранителни пакета, 285 000 хляба, 750 зеленчукови пакета, 500 бутови газови бутилки с пропан-бутан, 349 300 топли ястия и 1 806 водоноски с питейна вода.
Чрез партньорска организация, “Cansuyu” е осигурила пет водоноски с чиста вода и топла храна за 500 души в северната част на Газа и продължава да предоставя храна в южната част на региона.
До момента асоциацията е доставила 1 273 тона хранителни продукти извън Газа, като 20 камиона с извънредна помощ очакват разрешение за влизане на границата.
IDDEF
Базираната в Истанбул Федерация на хуманитарните асоциации (IDDEF) е доставила 4 милиона топли хранения, 200 000 пакета с храни, плодове и зеленчуци и хигиенни пакети, 350 000 пакета хляб и 320 тона брашно.
От складовете си в Египет и Йордания, организацията е изпратила 204 камиона с хуманитарна помощ за региона и осем камиона с помощи, включени в три кораба по линия на AFAD.
IDDEF е доставила 300 000 порции консервирано месо за Газа, а още 264 600 консерви по 800 грама са готови за транспортиране от Йордания.
В момента IDDEF раздава ежедневно 3 000 топли хранения и 50 000 хляба в Газа, както и 25 000 литра чиста вода на ден чрез две водоноски, снабдявани от действащи станции за пречистване на вода в района.
Лекари без граници
От 7 октомври насам, организацията „Лекари без граници“ (Doctors Worldwide) е осигурила здравни грижи, храна и хигиенна подкрепа на повече от 43 000 семейства и над 900 000 души в Газа.
Медицински екипи, работещи в болниците „Ал Шифа“, „Ал Акса“ и „Ал Ахли“, предоставят ваксинации и адаптирано мляко за деца и бременни жени в здравна станция, разположена в бежански лагер в северната част на ивицата Газа, съвместно с УНИЦЕФ.
Организацията е осигурила заплати на над 280 здравни работници и е доставила медицински консумативи, хранителни пакети, хигиенни материали и консервирано месо на 155 000 души чрез доставки от Египет и Йордания.
Sadakatasi Association
Sadakatasi Association е осигурила здравна грижа, храна, подслон и спешна помощ за около 2 милиона души в Газа.
Организацията е предоставила шест линейки и десетки хиляди кутии с лекарства за болници и е осигурила подслон на 1 000 семейства в два палаткови града и 400 ученици в две палаткови училища.
В цяла ивица Газа са разпределени хранителни пакети на 22 000 семейства, брашно на 4 000 семейства, хляб на 110 000 семейства, 475 водоноски и два камиона с питейна вода.
Също така са предоставени топли ястия на 1,2 милиона души, седем тона гориво за болниците и продължава да осигурява хуманитарна помощ, включително облекло, одеяла, палатки и месо.
В рамките на Хуманитарната операция на Тюркийе за помощ на Палестина, 16 кораба с помощ са изпратени от пристанище Мерсин до египетското пристанище Ал Ариш под координацията на AFAD от 7 октомври 2023 г. до момента.