Неправителствени организации (НПО) в Тюркийе работят усилено вече 683 дни, за да облекчат хранителната криза в Газа, предизвикана от израелските атаки, започнали на 7 октомври 2023 г.

Те редовно доставят хранителни продукти, облекло, лекарства, медицинско оборудване и други основни стоки, съсредоточавайки усилията си върху справянето с нарастващия недостиг на храна.

Турският Червен полумесец

Турският Червен полумесец ръководи пет мисии „Кораб на добротата“, изпращайки 10 кораба с общо 869 камиона (15 089 тона) хуманитарна помощ, включваща основно хранителни продукти, хигиенни материали и медицински консумативи.

През януари организацията достави 52 164 консерви с месо, дарени по повод за Курбан Байрам чрез Турската агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) и Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA), докато още 261 тона консервирано месо от 15-ия кораб с помощ на Тюркийе очакват разрешение за достъп.

Полевите кухни на Турският Червен Полумесец в Газа осигуряват храна на 21 000 души дневно, като до момента са раздадени 6,83 милиона порции. Също са доставени 400 тона местно закупени стоки, а от ноември 2024 г. са разпределени 1,66 милиона литра питейна вода, като се очаква доставките да бъдат възобновени, когато условията го позволят.

От 29 ноември 2024 г. Турският Червен Полумесец започна да доставя питейна вода в Газа чрез водоноски, осигурявайки по 20 литра на семейство, или общо 20 тона вода на ден.

До момента организацията е доставила 1,66 милиона литра питейна вода на хората в региона, като разпределението ще бъде възобновено, когато условията го позволят.

От 5 000 хранителни пакета, осигурени чрез Йордания, 2 500 бяха раздадени през февруари, а останалите очакват да бъдат доставени. Въпреки наложените ограничения, към 3 август 165 от общо 405 камиона с помощ, разтоварени в склад на Египетския Червен Полумесец, са влезли в Газа, като сортирането на останалите продължава.

„Deniz Feneri“

Асоциацията „Deniz Feneri“ (в превод “Морски фенер”) осигурява топла храна за 15 000 души дневно чрез 10 полеви кухни в северната, южната и централната част на Газа. Храната се разпределя в бежански лагери и сред нуждаещи се семейства чрез доброволци и местен персонал.

Справяйки се с един от най-критичните проблеми в Газа — липсана на достъп до чиста вода след разрушаването на инфраструктурата — асоциацията доставя по 15 тона чиста питейна вода дневно и поддържа два активни кладенеца.

Освен това „Deniz Feneri“ предоставя хранителна помощ на болница „Ал Уафа“ в Газа, осигурявайки по три хранения на ден за пациентите и техните придружители.

IHH

От началото на атаките, Фондацията за хуманитарна помощ IHH е разпространила 35,19 милиона топли хранения в региона. Фондацията също е доставила 127,63 милиона хляба и 1,2 милиона различни хранителни продукти, включително консерви, паста, готови за консумация пакети и плодови сокове.

Фондацията е доставила 206 521 хранителни пакета, 129 789 чувала брашно и 17 848 пакета зеленчуци за населението на Газа. Освен това е осигурила 2 567 цистерни с питейна вода и пакети с месо.

Асоциация “Cansuyu”

От началото на нападенията Асоциация “Cansuyu” е изпратила 102 камиона с хуманитарна помощ, включваща хранителни пакети, брашно, ориз, олио, бобови култури, паста и други основни продукти.