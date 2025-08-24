Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията на две „нови“ противовъздушни ракети, съобщиха държавните медии в неделя, след като Пхенян обвини Сеул в подстрекаване на напрежение по границата.

Изпитанията, проведени в събота, показали, че двете нови ракетни системи имат „превъзходна бойна способност“, съобщи Корейската централна новинарска агенция (KCNA).

В доклада на KCNA не се предоставят подробности за новите ракети, освен че тяхната „операция и режим на реакция се основават на уникална и специална технология“. Също така не е уточнено къде са проведени изпитанията.

„Изстрелването особено доказа, че технологичните характеристики на двата типа снаряди са много подходящи за унищожаване на различни въздушни цели“, заяви KCNA.

‘Много сериозно предзнаменование’