СВЯТ
Северна Корея изстреля два "нови" ракети за противовъздушна отбрана
KCNA не предостави подробности за новите ракети, като само посочи „уникална технология“ и не разкри местоположението на тестовия полигон.
На тази снимка от KCNA, Ким Чен-ун инспектира военния кораб „Чое Хьон“ в Нампо, 18 август 2025 г. / AP
24 август 2025

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията на две „нови“ противовъздушни ракети, съобщиха държавните медии в неделя, след като Пхенян обвини Сеул в подстрекаване на напрежение по границата.

Изпитанията, проведени в събота, показали, че двете нови ракетни системи имат „превъзходна бойна способност“, съобщи Корейската централна новинарска агенция (KCNA).

В доклада на KCNA не се предоставят подробности за новите ракети, освен че тяхната „операция и режим на реакция се основават на уникална и специална технология“. Също така не е уточнено къде са проведени изпитанията.

„Изстрелването особено доказа, че технологичните характеристики на двата типа снаряди са много подходящи за унищожаване на различни въздушни цели“, заяви KCNA.

‘Много сериозно предзнаменование’

Южнокорейската армия съобщи в събота, че е произвела предупредителни изстрели срещу няколко севернокорейски войници, които за кратко преминали силно милитаризираната граница, разделяща двете страни, във вторник.

Държавните медии на Пхенян цитираха генерал-лейтенант Ко Джонг-чол, който нарече инцидента „преднамерена и умишлена провокация“.

„Това е много сериозно предзнаменование, което неизбежно ще доведе ситуацията в южната гранична зона, където огромен брой сили са разположени в конфронтация една с друга, до неконтролируем етап“, заяви Ко.

Новият лидер на Южна Корея Лий Дже Мьонг се стреми към по-топли отношения с ядрената Северна Корея и обеща да изгради „военно доверие“, но Пхенян заяви, че няма интерес към подобряване на отношенията със Сеул.

