Най-малко 10 войници бяха ранени при експлозия по време на тренировъчно учение с имитация на бойни стрелби в южнокорейска военна база в сряда, съобщи Министерството на отбраната в Сеул.
Експлозията е станала в база в северния граничен град Паджу, където артилерийско подразделение е провеждало учение с имитация на бойни стрелби, но без използване на реални боеприпаси, се казва в изявление на министерството.
„Около 15:24 ч. (06:24 GMT) в сряда тренировъчен снаряд, предназначен да симулира артилерийски огън и дим, неочаквано избухна“, се посочва в изявлението.
Министерството съобщи, че най-малко 10 войници са пострадали, включително двама с тежки изгаряния по ръцете и бедрата.
Военни медици са оказали първа помощ на място, а пожарните и спасителните служби са изпратили шест линейки, според изявлението на министерството.
Не са предоставени допълнителни подробности, но се посочва, че причината за експлозията се разследва.
Ключова база срещу Северна Корея
Базата в Паджу се намира на около 50 километра северозападно от Сеул, близо до силно укрепената граница със Северна Корея, където са разположени няколко южнокорейски военни инсталации.
Двете Кореи технически остават във война, тъй като конфликтът им от 1950-1953 г. завършва с примирие, а не с мирен договор.
Задължителната военна служба е изискване за всички мъже под 30 години в Южна Корея поради дългогодишното напрежение с ядреновъоръжената Северна Корея.