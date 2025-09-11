Най-малко 10 войници бяха ранени при експлозия по време на тренировъчно учение с имитация на бойни стрелби в южнокорейска военна база в сряда, съобщи Министерството на отбраната в Сеул.

Експлозията е станала в база в северния граничен град Паджу, където артилерийско подразделение е провеждало учение с имитация на бойни стрелби, но без използване на реални боеприпаси, се казва в изявление на министерството.

„Около 15:24 ч. (06:24 GMT) в сряда тренировъчен снаряд, предназначен да симулира артилерийски огън и дим, неочаквано избухна“, се посочва в изявлението.

Министерството съобщи, че най-малко 10 войници са пострадали, включително двама с тежки изгаряния по ръцете и бедрата.

Военни медици са оказали първа помощ на място, а пожарните и спасителните служби са изпратили шест линейки, според изявлението на министерството.