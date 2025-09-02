Мощна експлозия разтърси област Банну в северозападната пакистанска провинция Хайбер-Пахтунхва, след като рано във вторник атентатор самоубиец подкара превозно средство, натоварено с експлозиви, към входната храта на местния щаб на Граничната полиция, съобщи полицията.

След взрива е последвала силна стрелба и още няколко няколко експлозии, по време на които бойци са влезли в полицейски комплекс, съобщи местен полицай.

Той каза, че силите за сигурност са отцепили района и полицията е започнала операцията срещу бойците.

Местен жител съобщи, че части от превозното средство са били разпръснати по пътя за Кохат.