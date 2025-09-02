Мощна експлозия разтърси област Банну в северозападната пакистанска провинция Хайбер-Пахтунхва, след като рано във вторник атентатор самоубиец подкара превозно средство, натоварено с експлозиви, към входната храта на местния щаб на Граничната полиция, съобщи полицията.
След взрива е последвала силна стрелба и още няколко няколко експлозии, по време на които бойци са влезли в полицейски комплекс, съобщи местен полицай.
Той каза, че силите за сигурност са отцепили района и полицията е започнала операцията срещу бойците.
Местен жител съобщи, че части от превозното средство са били разпръснати по пътя за Кохат.
Властите обяви, че при нападението са били ранени трима полицаи и че,при престралката са убити няколко бойци.
В изявлението се посочва, че полицията е отцепила района около полицейски комплекс и гражданите са помолени да останат по домовете си, докато операцията приключи.