Пощенските оператори в цяла Европа спряха изпращането на колетни пратки до Съединените щати, след като администрацията на Тръмп премахна дългогодишно правило, което позволяваше внос на ниска стойност без мита.

От 29 август Вашингтон ще прекрати прилагането на изключението „de minimis“, което досега позволяваше пратки на стойност под $800 да бъдат изпращани с минимална документация. Според новите правила повечето търговски пратки ще бъдат обект на мита и по-строги митнически процедури. Само писма, документи и лични подаръци на стойност под $100 ще останат освободени.

Тази промяна предизвика масови спирания на услугите от страна на националните превозвачи, които посочват объркване относно начина, по който новата система ще функционира.

‘Неразрешени въпроси’

Германските Deutsche Post и DHL Parcel Germany обявиха, че ще спрат да приемат пратки от бизнес клиенти за САЩ от 22 август, предупреждавайки за „неразрешени въпроси“ относно изискванията за митнически данни и събирането на мита.