Европейските пощенски услуги спират пратките до САЩ след изтичане на освобождаването от тарифи
Пощенските оператори в Европа — и извън нея — спират пратките до САЩ, позовавайки се на объркване относно новите митнически такси и изисквания за данни, след като Вашингтон премахва дългогодишния праг за безмитни доставки.
Промяната предизвика масови спирания на полети от национални авиокомпании в цяла Европа, поради объркване как ще функционира новата система. (Снимка: АП) / AP
25 август 2025

Пощенските оператори в цяла Европа спряха изпращането на колетни пратки до Съединените щати, след като администрацията на Тръмп премахна дългогодишно правило, което позволяваше внос на ниска стойност без мита.

От 29 август Вашингтон ще прекрати прилагането на изключението „de minimis“, което досега позволяваше пратки на стойност под $800 да бъдат изпращани с минимална документация. Според новите правила повечето търговски пратки ще бъдат обект на мита и по-строги митнически процедури. Само писма, документи и лични подаръци на стойност под $100 ще останат освободени.

Тази промяна предизвика масови спирания на услугите от страна на националните превозвачи, които посочват объркване относно начина, по който новата система ще функционира.

‘Неразрешени въпроси’

Германските Deutsche Post и DHL Parcel Germany обявиха, че ще спрат да приемат пратки от бизнес клиенти за САЩ от 22 август, предупреждавайки за „неразрешени въпроси“ относно изискванията за митнически данни и събирането на мита.

Препоръчано

Френската La Poste заяви, че „не е било дадено време на пощенските оператори да се организират“ и че само подаръци под $100 между физически лица ще продължат да бъдат доставяни.

Британската Royal Mail потвърди, че ще прекрати услугите за износ към САЩ за бизнес клиенти от вторник, докато националният пощенски оператор на Австрия ще спре пратките от 26 август.

PostNord, който обслужва Швеция и други скандинавски страни, също спря доставките, докато пощенските оператори в Нова Зеландия, Южна Корея и Австралия обявиха, че ще спрат или ограничат пратките преди въвеждането на новите правила.

Промяната в политиката създава риск от нарушаване на международната електронна търговия, която разчиташе на изключението „de minimis“ за ефективно придвижване на стоки с ниска стойност към САЩ.

Индустриални групи предупреждават, че несигурността относно митническото освобождаване, предаването на данни към американските власти и методът за събиране на мита може да доведат до значителни забавяния и по-високи разходи както за бизнеса, така и за потребителите.

