Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че остава ангажиран с усилията за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна, въпреки нарастващата несигурност относно възможността за директни преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи CBS News в четвъртък.
„Наблюдавам ситуацията, виждам какво се случва и разговарям за това с президента Путин и президента Зеленски“, каза Тръмп в интервю за CBS News в сряда.
„Нещо ще се случи, но те все още не са готови. Но нещо ще се случи. Ще го постигнем“, добави той.
В сряда Тръмп заяви, че планира да проведе разговори за войната в Украйна в следващите дни, след като срещата му на върха с Путин в Аляска през август не даде резултат. Представител на Белия дом съобщи, че Тръмп се очаква да разговаря по телефона със Зеленски в четвъртък.
„Русия няма да обсъжда фундаментално неприемливи, подкопаващи всякакъв вид сигурност, чуждестранни интервенции в Украйна под каквато и да е форма“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на икономически форум в Далечния изток на Русия.
Междувременно Русия сигнализира за затягане на позицията си преди предстоящите европейски разговори със Зеленски, като обяви, че няма да разглежда разполагането на чуждестранни войски в Украйна „под какъвто и да е формат“, според Захарова.
Гаранции за сигурността на Украйна
Москва също критикува усилията на Киев за получаване на гаранции за сигурност от европейските съюзници, наричайки ги заплаха за регионалната стабилност. Захарова определи предложените гаранции като „трамплин за терор“ и „гаранции за опасност за европейския континент“.
Путин също заяви в сряда, че е готов да се срещне със Зеленски, ако украинският президент дойде в Москва, но подчерта, че всяка такава среща трябва да бъде добре подготвена и да доведе до осезаеми резултати. Украинският външен министър отхвърли предложението Москва да бъде място за подобна среща.
Тръмп обяви пред CBS News, че е недоволен от кръвопролитието между Русия и Украйна, но ще продължи да настоява за мирно споразумение.
„Мисля, че ще оправим всичко. Честно казано, мислех, че въпросът с Русия ще бъде от по-лесните, които съм разрешавал, но изглежда, че е нещо малко по-сложно от някои други“, каза той.
Тръмп е разочарован от неспособността си да постигне прекратяване на боевете, които започнаха с военната офанзива на Русия срещу Украйна през февруари 2022 г., след като първоначално прогнозира, че ще успее бързо да сложи край на конфликта, когато встъпи в длъжност през януари.