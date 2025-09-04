Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че остава ангажиран с усилията за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна, въпреки нарастващата несигурност относно възможността за директни преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, съобщи CBS News в четвъртък.

„Наблюдавам ситуацията, виждам какво се случва и разговарям за това с президента Путин и президента Зеленски“, каза Тръмп в интервю за CBS News в сряда.

„Нещо ще се случи, но те все още не са готови. Но нещо ще се случи. Ще го постигнем“, добави той.

В сряда Тръмп заяви, че планира да проведе разговори за войната в Украйна в следващите дни, след като срещата му на върха с Путин в Аляска през август не даде резултат. Представител на Белия дом съобщи, че Тръмп се очаква да разговаря по телефона със Зеленски в четвъртък.

„Русия няма да обсъжда фундаментално неприемливи, подкопаващи всякакъв вид сигурност, чуждестранни интервенции в Украйна под каквато и да е форма“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на икономически форум в Далечния изток на Русия.

Междувременно Русия сигнализира за затягане на позицията си преди предстоящите европейски разговори със Зеленски, като обяви, че няма да разглежда разполагането на чуждестранни войски в Украйна „под какъвто и да е формат“, според Захарова.