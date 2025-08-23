Южнокорейският външен министър Чо Хьон се очаква да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за разговори още в петък, преди срещата на върха между лидерите на двете страни, съобщи агенция Yonhap.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейският президент Лий Дже Мьон ще проведат среща на върха в понеделник във Вашингтон. Южнокорейското външно министерство отказа да коментира информацията.
Първа среща на върха между Тръмп и Лий
Тръмп ще бъде домакин на южнокорейския президент във Вашингтон за тяхната първа среща на върха в понеделник, след като двете страни сключиха търговско споразумение миналия месец, което намалява митата на САЩ за азиатския съюзник от заплашителните 25% на 15%.
Освен търговията, натискът на САЩ за преразглеждане на дългогодишния военен съюз вероятно ще бъде основна тема, докато Тръмп заяви, че ще бъдат обявени още инвестиционни планове от Южна Корея в допълнение към пакета от 350 милиарда долара, договорен миналия месец.
Ето някои от основните теми, които може да бъдат обсъдени.
Разходи за отбрана
Тръмп обвини азиатския си съюзник в „безплатно возене“ на военната мощ на САЩ, като около 28,500 американски войници са разположени в Южна Корея за възпиране на ядрената Северна Корея.
Малко преди Тръмп да спечели президентските избори през ноември миналата година, Сеул се съгласи да увеличи своя принос с 8.3% до 1.52 трилиона вона (1.09 милиарда долара) за първата година от петгодишен план.
Вашингтон също така иска съюзниците му да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП. Южна Корея в момента е далеч от тази цел, като е отделила 61.25 трилиона вона, или 2.3% от БВП, тази година.
„Модернизиране“ на съюза, възпиране на Китай
Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби нарече Южна Корея „модел за подражание“ в поемането на по-голяма роля за възпиране на Северна Корея, но също така призова за „модернизиране“ на съюза.
Експерти смятат, че срещата на върха може да включва обсъждания за идеята за пренасочване на ролята на американските войски от фокус върху Северна Корея към управление на напрежението в Тайванския пролив и възпиране на Китай.
Това може да бъде чувствителна тема за Сеул, като се има предвид, че президентът Лий, наред с пълната подкрепа за съюза със САЩ, се стреми да поддържа балансиран подход към отношенията с Пекин.
Експерти също предупреждават, че предоставянето на американските сили на множество мисии може да попречи на основния им фокус – възпиране и отблъскване на атака от Северна Корея.
Южнокорейският външен министър Чо Хьон отрече Сеул да води разговори с Вашингтон относно евентуално преразпределение на американските сили в случай на извънредна ситуация в Тайванския пролив.
Северна Корея
Южна Корея заяви, че лидерите ще обсъдят как да работят за денуклеаризация на Корейския полуостров.
Лий заяви пред японския вестник Yomiuri Shimbun в четвъртък, че неговата администрация ще положи основите за окончателно премахване на ядрената програма на Северна Корея чрез преговори с Пхенян и тясно сътрудничество с Вашингтон.
Лий се стреми да намали напрежението с Пхенян, откакто встъпи в длъжност през юни, докато Тръмп все още се хвали с историческите си срещи със севернокорейския лидер Ким Чен Ун през първия си мандат.
Лий и Тръмп изразиха готовност да възобновят диалога с Ким и може да отправят съвместно послание към Северна Корея, заяви Сидни Сайлър, старши съветник в Центъра за стратегии и международни изследвания.
Но досега Северна Корея отхвърля мирните предложения на Лий, включително демонтирането на високоговорителите за пропаганда по границата.
Корабостроене
По време на посещението си в САЩ, Лий ще посети корабостроителницата Philly Shipyard в Пенсилвания, придобита от южнокорейската Hanwha Ocean.