Южнокорейският външен министър Чо Хьон се очаква да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за разговори още в петък, преди срещата на върха между лидерите на двете страни, съобщи агенция Yonhap.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейският президент Лий Дже Мьон ще проведат среща на върха в понеделник във Вашингтон. Южнокорейското външно министерство отказа да коментира информацията.

Първа среща на върха между Тръмп и Лий

Тръмп ще бъде домакин на южнокорейския президент във Вашингтон за тяхната първа среща на върха в понеделник, след като двете страни сключиха търговско споразумение миналия месец, което намалява митата на САЩ за азиатския съюзник от заплашителните 25% на 15%.

Освен търговията, натискът на САЩ за преразглеждане на дългогодишния военен съюз вероятно ще бъде основна тема, докато Тръмп заяви, че ще бъдат обявени още инвестиционни планове от Южна Корея в допълнение към пакета от 350 милиарда долара, договорен миналия месец.

Ето някои от основните теми, които може да бъдат обсъдени.

Разходи за отбрана

Тръмп обвини азиатския си съюзник в „безплатно возене“ на военната мощ на САЩ, като около 28,500 американски войници са разположени в Южна Корея за възпиране на ядрената Северна Корея.

Малко преди Тръмп да спечели президентските избори през ноември миналата година, Сеул се съгласи да увеличи своя принос с 8.3% до 1.52 трилиона вона (1.09 милиарда долара) за първата година от петгодишен план.

Вашингтон също така иска съюзниците му да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП. Южна Корея в момента е далеч от тази цел, като е отделила 61.25 трилиона вона, или 2.3% от БВП, тази година.

„Модернизиране“ на съюза, възпиране на Китай

Заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби нарече Южна Корея „модел за подражание“ в поемането на по-голяма роля за възпиране на Северна Корея, но също така призова за „модернизиране“ на съюза.