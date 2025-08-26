Бразилия отказа да одобри назначаването на нов израелски посланик в страната, което накара Израел да намали връзките си с латиноамериканската страна и да потвърди статута на президента Луис Инасио Лула да Силва като "персона нон грата", задълбочавайки дипломатическата криза между двете страни, съобщиха израелски медии.

В понеделник Лула да Силва отказа да одобри назначаването на Гали Даган, бивш израелски посланик в Колумбия, за нов послоник в Бразилия, оставяйки поста вакантен.

„Таймс ъф Израел“ цитира израелското външно министерство, което обяви, че е понижило равнището на дипломатическите си отношения с Бразилия.

„След като Бразилия отказа да одобри Гали Даган за нов израелски посланик в страната, Израел оттегли искането си а отношенията между страните сега се водят на по-ниско дипломатическо ниво“, цитира изданието министерството.

Тези ситуация бележи ново дъно в отношенията между Бразилия и Тел Авив, които вече бяха напрегнати заради ситуацията в Газа.

Свързани TRT Global - Brazil to join South Africa's Gaza genocide case against Israel

Удвояване на усилията