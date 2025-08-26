СВЯТ
2 мин. четене
Бразилия отказа да одобри назначаването на нов израелски посланик в страната
Израел потвърди, че бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва е обявен за персона нон грата в страната, докато отношенията между двете страни достигнаха ново дъно
Бразилия отказа да одобри назначаването на нов израелски посланик в страната
Бразилия открито подкрепя Палестина от началото на израелския геноцид в Газа заполнал през 2023 г. / AP
26 август 2025

Бразилия отказа да одобри назначаването на нов израелски посланик в страната, което накара Израел да намали връзките си с латиноамериканската страна и да потвърди статута на президента Луис Инасио Лула да Силва като "персона нон грата", задълбочавайки дипломатическата криза между двете страни, съобщиха израелски медии.

В понеделник Лула да Силва отказа да одобри назначаването на Гали Даган, бивш израелски посланик в Колумбия, за нов послоник в Бразилия, оставяйки поста вакантен.

„Таймс ъф Израел“ цитира израелското външно министерство, което обяви, че е понижило равнището на дипломатическите си отношения с Бразилия.

„След като Бразилия отказа да одобри Гали Даган за нов израелски посланик в страната, Израел оттегли искането си а отношенията между страните сега се водят на по-ниско дипломатическо ниво“, цитира изданието министерството.

Тези ситуация бележи ново дъно в отношенията между Бразилия и Тел Авив, които вече бяха напрегнати заради ситуацията в Газа.

СвързаниTRT Global - Brazil to join South Africa's Gaza genocide case against Israel

Удвояване на усилията

Препоръчано

Бразилия отзова посланика на страната в Израел Фредерико Майер миналата година заради насилието в Газа и все още не направи ново назначение.

Израел в отговор обяви президента Лула Да Силва за „персона нон грата“, след като той сравни действията на Израел с тези на нацистите.

„Това, което се случва в Ивицата Газа, не е война. Това е геноцид. Това не е война между войници. Това е война между обучена армия и жени и деца“, заяви тогава Лула да Силва пред медиите в Адис Абеба, където беше на среща на върха на Африканския съюз в началото на 2024 г.

В понеделник Израел отново потвърди, че Лула да Силва е обявен за персона нон грата в сраната.

Бразилия открито изрази подкрепата си за Палестина още от началото на геноцида на Израел в Газа през 2023 г.

През юли Бразилия обяви, че ще се присъедини към делото за геноцид срещу Израел заведено в Международния наказателен съд от Южна Африка.

На 5 декември 2010 г. Бразилия официално призна Държавата Палестина в границите й от 1967 година.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us