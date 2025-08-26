Бразилия отказа да одобри назначаването на нов израелски посланик в страната, което накара Израел да намали връзките си с латиноамериканската страна и да потвърди статута на президента Луис Инасио Лула да Силва като "персона нон грата", задълбочавайки дипломатическата криза между двете страни, съобщиха израелски медии.
В понеделник Лула да Силва отказа да одобри назначаването на Гали Даган, бивш израелски посланик в Колумбия, за нов послоник в Бразилия, оставяйки поста вакантен.
„Таймс ъф Израел“ цитира израелското външно министерство, което обяви, че е понижило равнището на дипломатическите си отношения с Бразилия.
„След като Бразилия отказа да одобри Гали Даган за нов израелски посланик в страната, Израел оттегли искането си а отношенията между страните сега се водят на по-ниско дипломатическо ниво“, цитира изданието министерството.
Тези ситуация бележи ново дъно в отношенията между Бразилия и Тел Авив, които вече бяха напрегнати заради ситуацията в Газа.
Удвояване на усилията
Бразилия отзова посланика на страната в Израел Фредерико Майер миналата година заради насилието в Газа и все още не направи ново назначение.
Израел в отговор обяви президента Лула Да Силва за „персона нон грата“, след като той сравни действията на Израел с тези на нацистите.
„Това, което се случва в Ивицата Газа, не е война. Това е геноцид. Това не е война между войници. Това е война между обучена армия и жени и деца“, заяви тогава Лула да Силва пред медиите в Адис Абеба, където беше на среща на върха на Африканския съюз в началото на 2024 г.
В понеделник Израел отново потвърди, че Лула да Силва е обявен за персона нон грата в сраната.
Бразилия открито изрази подкрепата си за Палестина още от началото на геноцида на Израел в Газа през 2023 г.
През юли Бразилия обяви, че ще се присъедини към делото за геноцид срещу Израел заведено в Международния наказателен съд от Южна Африка.
На 5 декември 2010 г. Бразилия официално призна Държавата Палестина в границите й от 1967 година.