Пентагонът тихомълком блокира Украйна да използва американските далекобойни ракетни системи Army Tactical Missile Systems (ATACMS) за удари по цели в Русия, ограничавайки способността на Киев да използва тези оръжия в своята защита срещу инвазията на Москва, съобщи Wall Street Journal в събота, позовавайки се на американски официални лица.
Новината идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп все по-открито изразява разочарованието си от тригодишната война и неспособността си да осигури мирно споразумение между Русия и Украйна.
След срещата си с руския президент Владимир Путин и последвалите разговори с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски, които не доведоха до видим напредък, Тръмп заяви в петък, че отново обмисля да наложи икономически санкции на Русия или, алтернативно, да се оттегли от мирния процес.
"Ще взема решение какво да направим и това ще бъде много важно решение – дали ще наложим масивни санкции, или масивни тарифи, или и двете, или няма да направим нищо и ще кажем, че това е вашата битка," заяви Тръмп.
Тръмп се надяваше да организира двустранна среща между Путин и Зеленски, но това също се оказа трудно. Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред NBC в петък, че няма подготвен дневен ред за среща със Зеленски.
"Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред за срещата бъде готов. А този дневен ред изобщо не е готов," каза Лавров пред NBC, като уточни, че засега не е планирана среща.
Докато Белият дом се опитваше да убеди Путин да се включи в мирните преговори, процесът на одобрение, въведен в Пентагона, възпрепятства Украйна да извършва удари дълбоко в руската територия, съобщава Journal.
Министърът на отбраната Пийт Хегсет има последната дума относно използването на далекобойните оръжия, отбелязва изданието.
Нито президентската канцелария на Украйна, нито министерството на отбраната веднага отговориха на запитванията на Reuters извън работно време. Белият дом и Пентагонът също не отговориха веднага на исканията за коментар.