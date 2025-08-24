Пентагонът тихомълком блокира Украйна да използва американските далекобойни ракетни системи Army Tactical Missile Systems (ATACMS) за удари по цели в Русия, ограничавайки способността на Киев да използва тези оръжия в своята защита срещу инвазията на Москва, съобщи Wall Street Journal в събота, позовавайки се на американски официални лица.

Новината идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп все по-открито изразява разочарованието си от тригодишната война и неспособността си да осигури мирно споразумение между Русия и Украйна.

След срещата си с руския президент Владимир Путин и последвалите разговори с европейски лидери и украинския президент Володимир Зеленски, които не доведоха до видим напредък, Тръмп заяви в петък, че отново обмисля да наложи икономически санкции на Русия или, алтернативно, да се оттегли от мирния процес.

"Ще взема решение какво да направим и това ще бъде много важно решение – дали ще наложим масивни санкции, или масивни тарифи, или и двете, или няма да направим нищо и ще кажем, че това е вашата битка," заяви Тръмп.

Тръмп се надяваше да организира двустранна среща между Путин и Зеленски, но това също се оказа трудно. Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред NBC в петък, че няма подготвен дневен ред за среща със Зеленски.