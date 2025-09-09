Турският производител на електрически автомобили Togg представи нов седан и обяви, че ще започне продажби в Европа, като първо ще се насочи към Германия. Това е част от стратегията на компанията да навлезе в най-големия и силно конкурентен автомобилен пазар в региона.
Togg обяви в понеделник старта на европейските продажби на своя електрически SUV модел T10X и представи новия си електрически седан с пет врати, T10F. Поръчките за двата модела ще започнат в Германия в края на септември.
Председателят на Togg, Фуат Тосялъ, заяви, че разширяването на компанията в Европа, след успеха ѝ в Тюркийе, е повратен момент.
Говорейки за производствения път на Togg и предизвикателствата, с които са се сблъскали, Тосялъ каза: „За първи път в историята произвеждаме автомобил с всички интелектуални права, принадлежащи на Тюркийе, което само по себе си беше предизвикателство, ако погледнем индустриалната история на нашата страна, и успяхме.
„За щастие, не се отказахме. Дори когато се сблъсквахме с трудности, винаги се фокусирахме върху намирането на решения и работихме усилено.“
Подробности за цените на двата модела не бяха разкрити.
Togg продаде около 30 000 от своя електрически SUV модел T10X в Тюркийе миналата година, която беше първата пълна година на доставки. Продажбите на компанията тази година до август са се увеличили с 42 процента, достигайки около 21 000 единици.
Няколко други стартиращи компании за електрически автомобили, включително Fisker, Lordstown и Arrival, не успяха да се наложат на други пазари, въпреки че инвеститорите продължават да финансират някои от тези губещи операции.
Основателят на VinFast е инвестирал значителни средства във виетнамския производител на електрически автомобили, като е закупил неговото звено за научноизследователска и развойна дейност за 1,52 милиарда долара, с цел да достигне до рентабилност до края на 2026 година.
Американският производител на електрически автомобили Lucid е получил около 8 милиарда долара от Фонда за публични инвестиции на Саудитска Арабия, а инвестицията на Volkswagen от 5,8 милиарда долара в Rivian е била спасителен пояс за американския стартъп.