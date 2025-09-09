ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Турският производител на електромобили Togg представя нов седан в Германия
Председателят на Togg, Фуат Тосялъ, заявява, че разширяването на компанията в Европа, след успеха ѝ в Тюркийе, е повратен момент.
Турският производител на електромобили Togg представя нов седан в Германия
Моделът T10X на Togg дебютира на IAA Mobility 2025 в Мюнхен. Предварителните поръчки в Турция ще започнат на 15 септември, а в Германия - на 29 септември. / AA
9 септември 2025

Турският производител на електрически автомобили Togg представи нов седан и обяви, че ще започне продажби в Европа, като първо ще се насочи към Германия. Това е част от стратегията на компанията да навлезе в най-големия и силно конкурентен автомобилен пазар в региона.

Togg обяви в понеделник старта на европейските продажби на своя електрически SUV модел T10X и представи новия си електрически седан с пет врати, T10F. Поръчките за двата модела ще започнат в Германия в края на септември.

Председателят на Togg, Фуат Тосялъ, заяви, че разширяването на компанията в Европа, след успеха ѝ в Тюркийе, е повратен момент.

Говорейки за производствения път на Togg и предизвикателствата, с които са се сблъскали, Тосялъ каза: „За първи път в историята произвеждаме автомобил с всички интелектуални права, принадлежащи на Тюркийе, което само по себе си беше предизвикателство, ако погледнем индустриалната история на нашата страна, и успяхме.

„За щастие, не се отказахме. Дори когато се сблъсквахме с трудности, винаги се фокусирахме върху намирането на решения и работихме усилено.“

Подробности за цените на двата модела не бяха разкрити.

Препоръчано

Togg продаде около 30 000 от своя електрически SUV модел T10X в Тюркийе миналата година, която беше първата пълна година на доставки. Продажбите на компанията тази година до август са се увеличили с 42 процента, достигайки около 21 000 единици.

Няколко други стартиращи компании за електрически автомобили, включително Fisker, Lordstown и Arrival, не успяха да се наложат на други пазари, въпреки че инвеститорите продължават да финансират някои от тези губещи операции.

Основателят на VinFast е инвестирал значителни средства във виетнамския производител на електрически автомобили, като е закупил неговото звено за научноизследователска и развойна дейност за 1,52 милиарда долара, с цел да достигне до рентабилност до края на 2026 година.

Американският производител на електрически автомобили Lucid е получил около 8 милиарда долара от Фонда за публични инвестиции на Саудитска Арабия, а инвестицията на Volkswagen от 5,8 милиарда долара в Rivian е била спасителен пояс за американския стартъп.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us