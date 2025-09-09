Турският производител на електрически автомобили Togg представи нов седан и обяви, че ще започне продажби в Европа, като първо ще се насочи към Германия. Това е част от стратегията на компанията да навлезе в най-големия и силно конкурентен автомобилен пазар в региона.

Togg обяви в понеделник старта на европейските продажби на своя електрически SUV модел T10X и представи новия си електрически седан с пет врати, T10F. Поръчките за двата модела ще започнат в Германия в края на септември.

Председателят на Togg, Фуат Тосялъ, заяви, че разширяването на компанията в Европа, след успеха ѝ в Тюркийе, е повратен момент.

Говорейки за производствения път на Togg и предизвикателствата, с които са се сблъскали, Тосялъ каза: „За първи път в историята произвеждаме автомобил с всички интелектуални права, принадлежащи на Тюркийе, което само по себе си беше предизвикателство, ако погледнем индустриалната история на нашата страна, и успяхме.

„За щастие, не се отказахме. Дори когато се сблъсквахме с трудности, винаги се фокусирахме върху намирането на решения и работихме усилено.“

Подробности за цените на двата модела не бяха разкрити.